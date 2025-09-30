El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una funcionaria carga contra sus compañeros: «Me encantaría que no fuésemos tan intocables»

La mujer, que ejerce como profesora de música, cree que «mucha gente se pondría las pilas»

B. V.

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:26

Laura Daporta es una funcionaria que trabaja como profesora de música. Esta mujer ha publicado un vídeo en redes sociales en la que comenta lo que supone tener un trabajo de este tipo, es decir, estable. Habla de las ventajas y desventajas de ser funcionario y no ha dudado en cargar contra sus compañeros: «Me encantaría que no fuésemos tan intocables».

Pero Laura comienza su vídeo afirmando que ser funcionario «es un asco». Sin embargo avisa: «Antes de tirarme 'hate', escucha», comienza en un vídeo publicado en su perfil en redes sociales. No obstante, Laura comienza por lo bueno. Afirma que «la sensación de tranquilidad sabiendo que a fin de mes siempre te va a entrar un sueldo es maravilloso», pero este tipo de puesto tiene «una cara B».

A pesar de comentar las ventajas, esta mujer señala la parte negativa. «Si eres una persona ambiciosa, es bastante frustrante saber que hagas lo que hagas y esfuerces lo que te esfuerces, nunca vas a tener opción a aspirar a algo más. Nunca vas a tener un ascenso. Nunca vas a tener una subida de sueldo importante», explica.

@laumissdoors Ser funcionario no es tan guay (a veces)😣😣😣 #education #docente #escuela #funcionario ♬ sonido original - lauradaporta

Además, Laura afirma que el sistema actual es injusto y ofrece sus razones. «Con el cuento de que somos intocables, te vas a encontrar con gente que seguro que trabaja la mitad de lo que trabajas tú y aún así esa persona va a cobrar lo mismo», sostiene.

En su vídeo, Laura vuelve a insistir en que «tener la tranquilidad de recibir un sueldo todos los meses es una pasada y tener las vacaciones que tenemos también es maravilloso. Y en ese sentido jamás me voy a quejar». Sin embargo y pesar de que van a criticarle, a esa mujer le «encantaría que los funcionarios no fuésemos tan intocables. Creo que mucha gente se pondría las pilas y las personas que trabajan como si les fuera la vida, la gente que realmente trabaja porque es responsable, que pueda tener de alguna manera alguna gratificación».

