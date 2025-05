Estas son las frutas que no debes poner juntas en el frutero para que no se estropeen Este es el motivo por el que algunas frutas se ponen malas más rápido y acaban en la basura

En ocasiones, de un día para otro algunas de las piezas de fruta que colocamos en el frutero se ponen malas y acaban en la basura. Y no es porque lleven muchos días, si no que hay determinadas frutas que no deben almacenarse juntas porque, en muchos casos, lo que estamos haciendo es favorecer que madure mucho más rápido.

Tal como indica la nutricionista Laura Jorge, esto se debe a que algunas frutas y verduras producen etileno, un gas natural que acelera el proceso de maduración. El etileno, que se produce durante la respiración de las frutas, es el responsable de que cambien de color, obtengan una textura más blanda y desarrollen su aroma y sabor característicos. «Las frutas que no deberíamos juntar con otras son: la manzana, la pera, el melocotón, el mango y plátano. Por otro lado, las más sensibles a este gas son las fresas, la sandía y las uvas», indica la experta.

Aunque es un detalle importante a tener en cuenta para que las frutas no se echen a perder, esta característica también se puede utilizar como una ventaja. Por ejemplo, si lo que queremos es que los aguacates maduren rápidamente, bastará con dejarlos en una bolsa de papel, al lado de un plátano, fuera de la nevera, y el etileno hará su magia

Por otro lado, no todas las frutas son productoras de etileno. Por ejemplo, el pomelo, arándanos, piña, frambuesas o tomates son completamente ajenas, por lo que pueden convivir en el frutero con cualquier fruta y verdura y aguantarán más días.

