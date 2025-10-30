Las 15 frases más polémicas de Juan Carlos I en sus memorias: del «desacuerdo personal» con la Reina Letizia a su «error» con Corinna 'Reconciliación', la autobiografía del rey emérito, se publicará en Francia el próximo 5 de noviembre y a España llegará en diciembre

Silvia Osorio Jueves, 30 de octubre 2025, 08:28 | Actualizado 08:34h. Comenta Compartir

Está previsto que el próximo 5 de noviembre las memorias de Juan Carlos I se publiquen en Francia. En España, la editorial Planeta lanzará 'Reconciliación', como así ha titulado la escritora Laurence Debray la autobiografía del rey emérito, a principios de diciembre, unos días después de que se cumpla el 50 aniversario de su proclamación.

Coincidiendo con una nueva visita a España, medios franceses, como 'Le Monde', 'Le Fígaro' y 'Le Point', han avanzado algunos extractos que contienen afirmaciones polémicas sobre su relación con Franco, el 23-F, su abdicación y su marcha de España, sus relaciones familiares -en concreto, un «desacuerdo personal» con la reina Letizia- o sobre Corinna Larsen.

Se trata de más de 500 páginas que relatan su vida desde niño a convertirse en rey y que incluyen frases que no han dejado indiferentes a nadie. Desde que su hijo el Rey Felipe VI le dio la «espalda por sentido del deber» a como se fraguaron sus disculpas por la cacería de Botsuana. Estas son las afirmaciones más destacadas:

Relación con la Reina Letizia

- 1. «Tengo un desacuerdo personal. No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares».

Corinna Larsen y otras amantes

- 2. «Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial; muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente, errores de juicio nacidos del amor y la amistad. Tuvo un impacto perjudicial en mi reinado y mi vida familiar. Deterioró la armonía y la estabilidad de estos dos aspectos esenciales de mi existencia, lo que finalmente me llevó a tomar la difícil decisión de abandonar España. Manchó mi reputación ante los españoles».

- 3. «En esta cacería humana, fui presa fácil. Pero esta debilidad es la de un hombre. Nunca ha interferido con mis preocupaciones como rey por su país».

Situación financiera

- 4. «Fue un grave error -haber aceptado el regalo de 100 millones de dólares del rey Abdulá de Arabia Saudí-, pero todos los procesos judiciales han sido desestimados y no se me ha imputado nada».

Abdicación y marcha a Abu Dhabi

- 5. «Las encuestas habían caído drásticamente desde mi accidente en Botsuana en 2012. Sabía que ya no contaba con la unanimidad popular».

- 6️. «Desde 2008, el país venía pagando las consecuencias de una crisis económica sin precedentes. Y también de una crisis moral. Durante ese tiempo, luchaba conmigo mismo y con este cuerpo que me traicionaba. De ninguna manera iba a aparecer en público con uniforme militar, en silla de ruedas, ni siquiera con muletas, para inspeccionar a las tropas».

Consejos a la princesa Leonor

- 7. «Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española».

Ampliar La Reina Letizia y la princesa Leonor, en la reciente entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo. E. C.

La cacería de Botsuana

- 8. «El jefe de la Casa Real y el jefe de comunicaciones me instaron a disculparme en cuanto salí de mi habitación en el hospital. Sabía que tenía que enmendar el daño. Quizás no había elegido las palabras adecuadas ni las circunstancias adecuadas. En tiempos de crisis, es difícil complacer a todos. Algunos pensaban que un rey no debía disculparse. Otros, que no había hecho lo suficiente. Tenía que demostrarles a los españoles que era consciente de la gravedad de la situación».

- 9. Sobre su afición a la caza: «En España, con cada disparo certero, nos felicitamos y nos aplaudimos».

23-F

- 10. «¡Antes de retirarme sacaré los tanques a la calle!'. le dijo el general con aplomo. Honestamente, cuando mi padre me lo contó, lo tomé como una broma. Probablemente, debería haberlo tomado en serio».

Relación con Franco

- 11. «¿Mantuve con Franco una relación filial? Nos separaban cuarenta y seis años. Él no tenía hijos. Tal vez proyectara sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí. Incluso cierta ternura y benevolencia. Se tomaba el tiempo de verme con regularidad y mantener un diálogo constante».

- 12. Muerte de Franco: «Estaba sentado a su lado, en su cama del hospital. Me tomó la mano y, en un último suspiro, me dijo: 'Alteza, solo le pido una cosa: mantenga la unidad del país'. Fue su última voluntad. No me pidió conservar el régimen ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, pues, las manos libres para emprender reformas, siempre que la unidad de España no se viera cuestionada. Sentí que me daba la libertad de actuar».

Su futuro

- 13. «Vivo sin perspectivas, sin la certeza de poder volver a vivir en mi país. Aunque todos los procesos legales han sido desestimados y no se me ha imputado nada, sigo en pie contra viento y marea. Por instinto de supervivencia, por fuerza de carácter».

- 14. «Lo que más deseo, mientras viva, es tener un retiro tranquilo, restablecer una relación armoniosa con mi hijo y, por encima de todo, regresar a España, a casa. No hay un solo día en que la nostalgia no me invada. Como si España se me hubiera quedado pegada a la piel. Allí dejé mis recuerdos más hermosos y mis mayores orgullos».

- 15. «El panteón de los Reyes en El Escorial está lleno. Hay espacio para construir otro. ¿Qué decidirá el Gobierno? Todo está en sus manos. Es una cuestión de presupuesto y de voluntad».