Frank Cuesta destrozado: Yuyee cumple hoy cinco años en la cárcel El activista ha difundido un vídeo en el que comparte con sus seguidores la situación actual de su ex mujer, condenada a 15 años de cárcel y una multa de 45.000 euros en Tailandia por llevar 0.005 gramos de 'coca' Jueves, 13 junio 2019, 18:03

Frank Cuesta está destrozado. Ya han pasado cinco años desde que su ex mujer, Yuyee Alissa Intusmith, ingresara en prisión condenada a 15 años y a una multa de 1,5 millones de baths (45.000 euros) por llevar 0,005 gramos de cocaína en Tailandia en 2014. A la pena se suman 3 meses de cárcel por una sentencia anterior al no poseer los permisos necesarios para mantener animales salvajes en su domicilio. Una larga pesadilla que sigue en la misma situación pese a todos los intentos del activista por sacar a la ex modelo de la cárcel.

Este martes, el presentador de televisión, ha difundido un duro vídeo en el que comparte con sus seguidos el esfuerzo que él y sus abogados están realizando para que Yuyee salga de prisión, hasta el momento, en vano. «Seguimos buscando la manera para que la dejen salir y pueda estar con sus hijo», añade.

En él ha mostrado su enfado y desesperación no solo por la injusticia que podrían estar cometiendo las autoridades locales, sino también por la pasividad del Gobierno y la embajada española respecto a la sentencia. «Básicamente, estamos en la misma situacion. Ha habido mucha promesa, mucho trato, pero, al final, han pasado cinco años y ella sigue en prisión».

Frank de la Jungla y su mujer Yuyee. / FB

«Preguntáis cómo está: imaginad cómo puede estar una persona que está metida en un agujero de mierda durante cinco años… sobrevive, vive. Nos está costando mucho esfuerzo y mucho dinero mantenerla más o menos bien, y bueno, son cinco años viendo a sus hijos crecer, de mes en mes, y a través de un cristal y sus hijos sufriendo desde pequeños», continúa el presentador de DMAX.

«Son cinco años muy duros para ella, para los niños. A veces es desesperante porque te encuentras con gente que te dice que lo deje, que ya no es mi mujer. Porque ves cómo está sufriendo. Pero seguimos peleando», concluye Cuesta dando las gracias a todos sus seguidores por el apoyo recibido.