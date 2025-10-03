El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El brote se ha detectado en quesos usados para la 'raclette'. AdobeStock

Francia investiga dos muerte por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi

Hasta el momento se han detectado 22 casos de infectados por esta bacteria

Enric Bonet

Enric Bonet

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:10

Crece la preocupación en Francia debido a un brote de listeriosis en quesos para la 'raclette'. Un mes y medio después de que retiraran miles ... de toneladas de esos productos de los supermercados, la Fiscalía de París investiga el posible vínculo entre dos muertes y la presencia de la listeria en esos quesos blandos. En concreto, el Ministerio Público ha abierto esa investigación por los presuntos delitos de homicidio involuntario, engaño que provoca un peligro para la salud y de puesta a la venta de productos de origen animal en mal estado.

