La flota vasca pesca 7.100 toneladas de bonito en lo que va de año

La flota vasca ha pescado hasta el lunes 7.100 toneladas de bonito, el 60% de todas las capturas de los barcos nacionales. El precio ... medio en primera venta en las lonjas de pescado alcanza los 3,90 euros/kilo, en función de los datos aportados ayer por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno autonómico. De las 26.000 toneladas de cuota que tienen reservada los atuneros españoles, han capturado hasta ahora 12.150, un 47%.

De todas esas capturas no todo el pescado llega a Euskadi de forma directa. El viceconsejero de Pesca y Acuicultura, Leandro Azkue, explicó que la flota vasca desembarca parte de sus capturas en puertos de otras comunidades y, de igual modo, «también en nuestros puertos se descargan otras capturas». Así, el total de desembarques en los puertos de Bizkaia y Gipuzkoa asciende a 6.000 toneladas.

De esta cantidad, en Bermeo se han contabilizado 0,55 toneladas, en Ondarroa 1,8, en Getaria 2, en Pasaia 0,1 y en Hondarribia 1,5. Por lo que respecta a la costera de anchoa, de la cuota nacional de 28.600 toneladas, Euskadi tenía asignadas 8.000 (7.200 para el primer semestre del año y 800 para el segundo semestre del año). La flota vasca «para el 10 de junio pescó la parte correspondiente al primer semestre» y, a partir de entonces, la mayoría de barcos se han dedicado a la pesca del bonito del norte», detalló Azkue. La cantidad reservada para el segundo semestre del año se espera pescar a lo largo del verano y otoño.

Solo el 35%

En el caso del verdel, de las 7.500 toneladas asignadas a la flota vasca, se capturaron 5.800. En este caso, las flotas de arrastre y la de cerco consiguieron consumir la totalidad de su cuota, pero «la flota de menor porte que pesca con lo que se denominan artes menores o palangrillos y pequeñas redes apenas llegó al 35% de su asignación». Por el ello, apuntó Leandro Azkue, se han puesto en marcha ayudas (de 800 euros para cada tripulante afectado) para «compensar en parte esta mala costera de verdel», que verán la luz a lo largo del mes de septiembre.

En el caso de la flota de altura, ubicada fundamentalmente en Ondarroa, «las capturas no son tan estacionales como ocurre con la de bajura». En este sentido, las especies que captura esta flota, merluza, rape y gallo, se capturan a lo largo de todo el año y el resultado ha sido bueno en el primer semestre del año. No se aprecian grandes diferencias respecto de capturas de años anteriores». El viceconsejero aludió también al aumento de la temperatura del agua. «Es difícil afirmar que se están produciendo cambios significativos en el comportamiento de nuestras especies, ni en sus rutas migratorias, se necesita más tiempo para eso».