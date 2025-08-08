El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pecadores vascos descargan un cargamento de bonito en el puerto de Bermeo. Ignacio Pérez

La flota vasca pesca 7.100 toneladas de bonito en lo que va de año

El Gobierno autonómico abre una línea de ayudas para compensar a los marineros por la mala costera del verdel

El Correo

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:09

La flota vasca ha pescado hasta el lunes 7.100 toneladas de bonito, el 60% de todas las capturas de los barcos nacionales. El precio ... medio en primera venta en las lonjas de pescado alcanza los 3,90 euros/kilo, en función de los datos aportados ayer por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno autonómico. De las 26.000 toneladas de cuota que tienen reservada los atuneros españoles, han capturado hasta ahora 12.150, un 47%.

