El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Casi uno de cada tres casos de acoso escolar en Euskadi tienen lugar en las redes sociales. Adobe

La Fiscalía investiga un caso de acoso escolar cada semana en Euskadi

El Ministerio Público denuncia que «los protocolos» contra el 'bullying' «no acaban de solucionar el problema»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:12

Comenta

La Fiscalía del País Vasco investigó el año pasado 53 casos de 'bullying'. Es uno a la semana. Se trata de agresiones que los menores ... cometen contra compañeros tanto en el recinto escolar como en redes sociales, «fundamentalmente Instagram». Y son sólo las más graves, aquellas en las que las familias disponen de los recursos suficientes como para intentar que su caso llegue a los juzgados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  5. 5

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  8. 8

    Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo
  9. 9

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  10. 10 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Fiscalía investiga un caso de acoso escolar cada semana en Euskadi

La Fiscalía investiga un caso de acoso escolar cada semana en Euskadi