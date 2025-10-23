El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Fiscalía andaluza investiga los fallos en el cribado de cáncer de mama

El Ministerio Público pregunta a la Junta por las «medidas de reparación»

T. Nieva

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:34

La Fiscalía de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los ... defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un «defectuoso funcionamiento» o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama.

