La fiscal superior del País Vasco admite que «en las comisarías se disuade» de denunciar a los delincuentes menores de 14

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha mostrado su «preocupación» por los delitos cometidos por menores en Euskadi, pero ha rechazado que sea ... acertado bajar la edad penal, fijada en la actualidad en los 18 años. Anima, ahora bien, a que se interpongan denuncias ante infracciones independientemente de la edad de los autores, ya que ha asegurado que, en ocasiones, «se disuade en las comisarías» a las víctimas de formalizarlas cuando las infracciones las comenten menores de 14 años.

Según los datos recogidos por la Fiscalía Superior del País Vasco en su memoria anual correspondiente al ejercicio de 2024, se han incrementado en el último año los delitos cometidos por menores. En concreto se han elevado los robos con fuerza, homicidios y asesinatos (pasando de 1 en 2023 a 5 el año pasado) y casi se han duplicado las agresiones sexuales (56 de 2023 frente a 96 en 2024). Los menores de 14 años fueron autores de un 16% de las infracciones totales.

La titular del Ministerio Público ha indicado este miércoles durante una comparecencia a petición propia en el Parlamento vasco que, estos datos invitan a «reflexionar, pero que no nos lleva a pensar que tenemos que rebajar la edad de responsabilidad de los menores». Adán ha recordado la importancia de denunciar los hechos aunque los cometan menores de 14 años y ha destacado que «la celeridad de la investigación de delitos de menores por la Fiscalía es enorme comparativamente con la de mayores».

La fiscal superior ha llamado la atención sobre una cuestión concreta: el incremento de enfermedades de transmisión sexual detectadas en menores, incluso en la franja de edad de entre 8 y 14 años. En este sentido, ha afirmado que «hay muchos trabajadores sociales con los que mantenemos constantemente relación que se están quejando a los fiscales de que cuando ponen en conocimiento en un primer momento a la Policía la situación de posibles abusos o posibles utilización de menores, tanto en redes de prostitución como de tráfico de drogas, hay una cierta dejadez en la investigación« a la hora de valorar »si se trata de relaciones consentidas». Por lo que solicita «un mayor rigor en los atestados» cuando se trata de analizar hechos en los que están involucrados menores. Según ha reconocido, han tenido constancia de informes en los que los menores aparecen con clamidia o VPH.

Caso Bernedo y acoso escolar

En relación con el polémico udaleku de Bernedo, la fiscal superior ha reconocido que este caso fue «un choque de desilusión porque pensábamos que tenía que haberse comunicado por parte de las comisarías al grupo de policía judicial de menores» constituidos este mismo año en las secciones de las fiscalías. El hecho de no hacerlo «nos pareció decepcionante», ha añadido. Ha asegurado, sin embargo, tener «confianza en que van a ser muy útiles».

Adán también se ha referido al acoso escolar. Ha rechazado todas sus formas y ha subrayado que «lamentablemente» la respuesta ante este tipo de delitos es tan lenta que las víctimas optan por un cambio de centro. La fiscal superior ha advertido de que antes se podía entender que contaba con un nuevo entorno protegido, «donde poder ir superando la situación, pero ahora ese acoso se mantiene en redes». Es por ello que ha insistido en la necesidad de que los centros remitan todos los datos que tengan, «independientemente de la valoración que ellos hagan».