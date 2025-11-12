El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carmen Adán del Río, fiscal superior del País Vasco. Igor Aizpuru

La fiscal superior del País Vasco admite que «en las comisarías se disuade» de denunciar a los delincuentes menores de 14

Carmen Adán descarta de todas formas rebajar la edad penal, pese al incremento de delitos recogido en la memoria anual

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:35

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha mostrado su «preocupación» por los delitos cometidos por menores en Euskadi, pero ha rechazado que sea ... acertado bajar la edad penal, fijada en la actualidad en los 18 años. Anima, ahora bien, a que se interpongan denuncias ante infracciones independientemente de la edad de los autores, ya que ha asegurado que, en ocasiones, «se disuade en las comisarías» a las víctimas de formalizarlas cuando las infracciones las comenten menores de 14 años.

