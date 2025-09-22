La fecha en la que volverá el horario de invierno en 2025 Ya llegó el fin del verano de 2025 y las agujas del reloj volverán a cambiar con la llegada del otoño

Ya llegó el fin del verano de 2025. Este lunes 22 de septiembre marca el principio del otoño. Y con él, llegará el cambio al horario de invierno. Como es habitual, tendrá lugar el último fin de semana del mes de octubre. Este año se llevará a cabo durante la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de dicho mes.

Ese día habrá que atrasar el reloj una hora: a las 03:00 horas serán las 02:00 horas (en las Islas Canarias, a las 02:00 horas serán las 01:00 horas), por lo que ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas, tal y como indica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por tanto, ese día dormiremos una hora más.

Este horario se mantendrá hasta la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, cuando, de nuevo, el país volverá a recuperar su horario de verano. Los cambios de hora están fijados por Decreto ley hasta el año que viene. Lo aprobó el Gobierno hace dos años, cuando aún sobrevolaba la idea de unificar el huso horario y olvidarse de atrasar o adelantar los relojes dos veces al año.

Debate espinoso

El cambio de hora se ha convertido en España y en Europa en un espinoso asunto que sigue sin resolverse. Cada último fin de semana de octubre, en la madrugada del domingo, se vuelve al horario de invierno, y cada último fin de semana de marzo se vuelve al de verano. Así año tras año pese a que en 2018 se inició un proceso para acabar con los cambios horarios.

De hecho, en 2019 llegó a haber una consulta en la que participaron 4,5 millones de europeos y el 90% votó a favor de que no hubiera cambios de hora. En ese momento el Parlamento dio un plazo de dos años para que los Estados miembros aportaran sus preferencias (cambiar de horario cada seis meses o no, y en el primer caso decidir si se mantenían en el horario de verano o en el de invierno), pero el asunto se enterró.

La última vez que el CIS preguntó por ello en 2019, el 62,5% de los encuestados defendieron acabar para siempre con el cambio de hora, y un 65% de ellos escogería el horario de verano para vivir de forma permanente a diferencia de los expertos consultados por el Gobierno en aquel momento. Pero lo que iba a convertirse en realidad quedó en suspenso por falta de acuerdos entre los gobiernos de los estados miembro de la UE. España continuará con los cambios de hora, como hasta ahora, al menos, hasta 2026.

Ahorro energético

El principal argumento en el que se basa el cambio de hora es el de contribuir al ahorro energético. Una premisa que, sin embargo, se ha puesto en duda en varias ocasiones. Fue en 1981 cuando la norma pasó a ser obligatoria para los estados de la eurozona. Algunas entidades como es la Sociedad Española del Sueño se han mostrado contrarias a esta modificación. Aducen a que afecta a ls salud de las personas, que pueden experimentar irritabilidad, falta de concentración, bajo rendimiento laboral e insomnio tras la modificación. También se ha relacionado con enfermedades que ponen en riesgo la salud como la obesidad, la diabetes, infartos, ictus, depresión o ansiedad.

