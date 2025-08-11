Una farmacéutica sobre el autobronceador viral de Mercadona: «Me ha robado el corazón» La experta al frente de la cuenta @theporefectskin, analiza los ingredientes de este producto

Llega el buen tiempo y cambiamos las prendas oscuras por otras más ligeras y de colores vivos. Los planes en lugares cerrados por los días de playa y piscina con la intención de coger algo de color. Quienes no tienen la opción de tomar el sol, pero se quieren ver algo bronceados, suelen optar por los populares autobronceadores. Eso sí, no todos son iguales. En concreto, el de Mercadona, ya se ha hecho viral en redes sociales debido a su relación calidad-precio.

Además, este producto ha conquistado a Celia, la farmacéutica al frente la cuenta @theporefectskin. «Ahora que se acerca el verano tengo que hablarte del único producto de Deliplus que me ha robado el corazón». Se trata del autobronceador en crema que el supermercado valenciano pone a la venta por 3,75 euros. A esta experta se lo recomendó una amiga. «Allá que fui yo a comprarme uno y ponerlo a prueba para vosotras», señala.

Entre los ingredientes, la farmacéutica indica que lleva DHA y estirulosa, dos activos que contribuyen a que sea un autobronceador «más suave y de acción lenta. Broncean la piel a través de la reacción de Maillard formando las melanoidinas que aportan color». También contiene estéres de jojoba, «que aporta emoliencia a la piel y la deja muy hidratada».

Después de usarlo asegura que «lo volvería a comprar». Para quienes se decidan a poner a prueba el producto, lanza alguna recomendación: «no lo uses en la cara y exfolia antes de aplicarlo el promer día. No queremos parches», puntualiza. «Cuando lleves tres o cuatro días utilizando el producto, lo ideal sería volver a exfoliar», añade. Eso sí, «que sea mi único 'crush' de Mercadona no quiere decir que el resto de sus productos sean malos, simplemente yo no invertiría en ellos️», aclara. Por último, para disimular el olor del autobronceador ️«no hay nada mejor que un 'body mist' de esos que nos gustan», concluye.

