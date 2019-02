Cinco familias de niños nacidos por gestación subrogada en Ucrania llegan a España La mayor parte de las familias españolas, en la imagen algunas posan con sus documentos, que habían acudido a Ucrania con contratos de gestación subrogada han recibido ya los salvoconductos y libros de familia que les permitirán regresar a España con sus bebés. / Efe Desde el año 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja recurrir a estos procesos EUROPA PRESS Madrid Jueves, 21 febrero 2019, 18:26

Un total de cinco familias españolas de niños nacidos por gestación subrogada en Ucrania han llegado a Madrid, después de que el Consulado de España en Kiev facilitara salvoconductos a familias a las que denegó la inscripción en el Registro Civil de sus bebés nacidos por este método en este país, como una medida extraordinaria, decisión que afecta a 39 familias.

Sin embargo, la Embajada de España en Ucrania informó de que no podrá autorizar nuevos expedientes de inscripción en el Registro Civil de los bebés nacidos por procesos de gestación subrogada, en aplicación de la instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) de 2010, que obliga a las parejas a presentar una sentencia de filiación paterna que no emiten en este país.

Para Ana, madre de una de las niñas nacidas por gestación subrogada por sustitución en Ucrania, esta decisión es «una auténtica salvajada» y una manera de «coaccionar» a la gente para que no opte por este método de gestación. «Esto es saltarse la ley de la Unión Europea, hay que cumplir las normas de la UE», ha señalado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que el Tribunal Supremo de Derechos Humanos de la Unión Europea tiene reconocido «en varias sentencias» la inscripción de niños nacidos por gestación subrogada si han nacido en un país donde es legal. «Según el Tribunal de la UE tienen que ser reconocidos como españoles. Estamos en precampaña y esto es partidista y electoralista. Esto viene por parte de sectores feministas radicales», ha criticado.

La madre ha lamentado que «30 o 40 familias» se han quedado en Ucrania y que hay una previsión de que en más de un mes «haya unos cien niños» allí por los que van a nacer. «Seamos un poco humanitarios, estamos hablando de niños pequeños. Estamos pidiendo que reconozcan a nuestros hijos como españoles que son», ha sentenciado.

«El Consulado no quería atendernos, no nos han hecho ni caso. El último día que nos reunimos delante del Consulado mandaron a dieciséis policías y somos pacíficos. Esto se tiene que arreglar y no vamos a parar hasta que se soluciones», ha apuntado.

A pesar de las dificultades, Ana ha animado a otras familias ha realizar la gestación subrogada en Ucrania ya que la situación está «perfectamente legislada» y las mujeres «están perfectamente cuidadas». «En Ucrania no he tenido ningún problema, el problema me lo ha puesto el Gobierno de España», ha precisado.

En la misma línea, ha destacado que Ucrania es un país que trata «perfectamente» y que el procedimiento que tienen «es maravilloso». «Yo sí lo recomendaría, pero hay un problema y la gente se puede echar para atrás. No entiendo la aberración por realizar la gestación subrogada en otro país», ha concluido.

A partir de ahora, los familiares de los menores que nazcan por esta técnica deberán solicitar el pasaporte ucraniano para salir del país porque la Embajada española ya no autorizará nuevos expedientes de inscripción, después de que el Ministerio de Justicia dejara sin efecto una instrucción del pasado viernes 16 de febrero que permitía el registro mediante pruebas de paternidad.

Desde el año 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja recurrir a estos procesos de gestación subrogada en Ucrania, donde la Fiscalía de este país investiga posibles casos de tráfico de menores en una clínica.