El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»

La joven barcelonesa, popular «misionera digital», ha pasado de estar enganchada a 'Sexo en Nueva York' a ir a la iglesia a diario

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Las fotos del bautizo de Carla Restoy (Barcelona, 29 años) no son las primeras del álbum. «Vengo de una familia atea y soy conversa. Me ... bauticé a los 17 años», cuenta esta «misionera digital». Le gusta más este término que el de influencer religiosa porque no gana dinero con la prédica en Instagram.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  6. 6

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  7. 7 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  8. 8 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  9. 9

    Joaquín Sabina emociona y pone en pie a la penúltima ciudad de su carrera
  10. 10

    El cierre del Gobierno de Estados Unidos afecta ya a más de 4.000 vuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»

«Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»