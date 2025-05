Un experto explica cuánto se puede ganar con una máquina vending al mes

Bruno Vergara Martes, 6 de mayo 2025, 11:03 Comenta Compartir

En el aeropuerto, el gimnasio, en la oficina... las máquinas vending están por todas partes. Unos dispensadores que ofrecen un sinfín de productos, desde botellas de agua hasta auriculares. Dependiendo del lugar, los precios varían, pero ¿cuánto beneficio se obtienen con estas máquinas?

Lo explica José Baró, el fundador de ECR Balear, una empresa dedicada a las máquinas vending. «Te puede dar un beneficio mínimo de 500 a 600 euros al mes, descontando ahí ya los gastos de logística que se tienen para mantener la máquina», afirma este especialista en un vídeo publicado por el emprendedor y creador de contenido Adrián G. Martin.

Para los que se preguntan qué tipo de inversión hay que realizar, Baró explica que una máquina cuesta «6.000 euros». Sin embargo, «no es comprar solo una máquina», sino que hay que adquirir «r 10, 15 o 20 máquinas que es lo mínimo que ofrece un operador». «La inversión inicial parece fuerte y por eso quizás la gente no se anima demasiado», sostiene este experto.

Dado que es necesario comprar varias máquinas, «multiplicas la inversión, pero también el beneficio», explica Baró. «500 euros por 20 máquinas empieza a ser una cantidad importante», apunta el especialista.

Sobre los productos de alimentación que más se venden en este tipo de máquinas, Baró dice que es agua y los refrescos como la Coca-Cola, y después las chocolatinas. Este especialista subraya que es «importante» que los vending tengan «primeras marcas», ya que los clientes no adquieren cosas de «marca blanca». «Puedes tener la máquina llena, pero si la marca no es conocida no te van a comprar o lo van a hacer menos», subraya.

