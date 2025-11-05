El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Varios jugadores del Athletic aprovechan la mañana para dar un paseo por el centro de Newcastle

Euskalmet activa un aviso amarillo por rachas de viento de 100 kilómetros por hora y riesgo de incendios

La Agencia Vasca de Meteorología pronostica una semana con tiempo cambiante en Euskadi

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 3 de noviembre 2025

Comenta

Euskalmet ha activado para este miércoles el aviso amarillo por fuertes rachas de componente sur que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas. También es probable que se produzcan algunas lluvias que se prolonguen hasta el jueves. A esta alerta se suma otra, por riesgo de incendios forestales, debido a la intensidad «del viento de componente sur».

La Agencia Vasca de Meteorología espera que las rachas de viento sur-sureste superen los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, «especialmente en zonas de montaña del este». «En zonas no expuestas pueden rondas los 80 kilómetros por hora y los 60 en el resto», indica.

También se ha publicado un amarillo activo por altura de olas, superiores a los dos metros, y su impacto en la costa, tanto de madrugada como por la tarde.

Euskalmet prevé un una primera semana de noviembre con temperaturas cálidas en Bilbao durante el día, en torno a los 18-20 grados. No se espera que bajen de los 15 hasta mañana jueves, cuando podrían desplomarse por debajo de los 10.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  4. 4

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  5. 5

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  6. 6

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  7. 7

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  10. 10

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskalmet activa un aviso amarillo por rachas de viento de 100 kilómetros por hora y riesgo de incendios

Euskalmet activa un aviso amarillo por rachas de viento de 100 kilómetros por hora y riesgo de incendios