Euskalmet activa un aviso amarillo por rachas de viento de 100 kilómetros por hora y riesgo de incendios La Agencia Vasca de Meteorología pronostica una semana con tiempo cambiante en Euskadi

Gabriel Cuesta Lunes, 3 de noviembre 2025 | Actualizado 05/11/2025 12:59h.

Euskalmet ha activado para este miércoles el aviso amarillo por fuertes rachas de componente sur que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas. También es probable que se produzcan algunas lluvias que se prolonguen hasta el jueves. A esta alerta se suma otra, por riesgo de incendios forestales, debido a la intensidad «del viento de componente sur».

La Agencia Vasca de Meteorología espera que las rachas de viento sur-sureste superen los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, «especialmente en zonas de montaña del este». «En zonas no expuestas pueden rondas los 80 kilómetros por hora y los 60 en el resto», indica.

También se ha publicado un amarillo activo por altura de olas, superiores a los dos metros, y su impacto en la costa, tanto de madrugada como por la tarde.

Euskalmet prevé un una primera semana de noviembre con temperaturas cálidas en Bilbao durante el día, en torno a los 18-20 grados. No se espera que bajen de los 15 hasta mañana jueves, cuando podrían desplomarse por debajo de los 10.

