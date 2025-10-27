El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euskadi tratará a cinco menores heridos y enfermos procedentes de Gaza

Han llegado en la madrugada de este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz desde Amán en dos aviones del Ejército del Aire

T. Nieva

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:22

Comenta

Un total de 19 niños heridos y enfermos, que viajan junto a 73 acompañantes, han llegado en la madrugada de este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz, después de ser evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles en una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad.

En Euskadi se tratarán a cinco de esos menores de diferentes dolencias en los hospitales Donostia, Cruces y Basurto. Los niños desplazados llegan acompañados de 14 familiares.

Los menores son pacientes de traumatología debido a los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología; y gastrointestinal.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se trasladó a Jordania para supervisar la evacuación y atención médica de los pacientes en persona. «El Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España vamos a seguir haciendo todo que está en nuestra mano para socorrer a la población palestina que ha sido víctima del brutal genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza», ha afirmado.

Mónica García ha recordado que «esta es la quinta evacuación que realizamos en un año, después de haber sido el primer país europeo que activó el procedimiento de evacuaciones con la OMS y la Comisión Europea y al que luego se han ido sumando otros países de la Unión».

Esta operación ha movilizado a dos aviones del Ejército. Más de una docena de militares de la Unidad Médica, entre los que se encuentran facultativos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, han velado por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

