Euskadi registró el pasado año casi medio millar de denuncias de delitos sexuales contra menores

A lo largo del pasado año, al menos 448 menores fueron víctimas de un delito sexual en Euskadi. El dato, del Ministerio del Interior, lo ... pone sobre la mesa este martes Save The Children, que con motivo del Día mundial para prevenir la explotación, los abusos y la violencia sexual alerta de «la magnitud» de esta lacra.

La directora de la organización en el País Vasco, Charo Arranz, subraya además que «estas cifras son solo la punta del iceberg». «Estamos ante un problema de unas dimensiones y alcance absolutamente inaceptables. La violencia sexual infantil sigue siendo una realidad oculta y normalizada que exige una respuesta urgente y coordinada», afirma. En ese sentido advierten de que «uno de cada cinco niños y adolescentes» en la comunidad autónoma «puede haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida», algo que, de acuerdo a la información oficial, afecta más a las niñas.

Así, de los 448 casos detectados, el 53% correspondían a personas de entre 14 y 17 años y el 47% restante a menores de 13. Pues bien, en ambos casos, el porcentaje de chicas era muy superior: el 87% de las víctimas adolescentes y el 78% en el caso de las más pequeñas. «La violencia sexual es una de las formas más graves de violencia que puede sufrir un niño, con consecuencias que afectan a su bienestar físico, psicológico y social», subrayan desde Save The Children, que también previene del «aumento de la violencia sexual digital».

La Ertzaintza registró el pasado año, de acuerdo a los datos hechos públicos por la entidad, 295 denuncias por delitos informáticos hacia la infancia, 4,4 veces más que en 2023, de las que 52 estaban vinculados a la libertad sexual. De hecho, hace dos años, casi ocho de cada diez víctimas de violencia sexual digital «eran menores de edad».

Save The Children aprovecha además la jornada de hoy para reclamar «una justicia más rápida y especializada», ya que la infancia «sigue enfrentándose a un sistema de justicia lento y poco adaptado». El 61% de las sentencias analizadas en Euskadi por la entidad tardan más de dos años en resolverse, lo que «obliga» a los menores a «revivir su relato en múltiples ocasiones». De ahí que lancen que es «urgente» la «implementación» del sistema Barnahus, un recurso dirigido a menores para ofrecerles una atención integral y coordinada cuyo piloto, previsto en Vitoria, lleva años de retraso.