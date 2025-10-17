El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tráfico a la altura de Erandio. Manu Cecilio

Euskadi redujo sus emisiones de CO2 en 2024, menos en el sector del transporte, que se incrementaron en un 6%

El Gobierno vasco destaca la rebaja de gases de efecto invernadero en la actividad industrial y en la gestión de residuos

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:44

Las emisiones de CO2 en Euskadi alcanzaron los 15,8 millones de toneladas en 2024. La cifra supone una reducción del 1% respecto al año ... anterior y una rebaja del 38% si se compara con los 25 millones que se registraron hace dos décadas. Sin embargo, hay sectores, como el del transporte, en los que los gases de efecto invernadero lejos de disminuir, continúan al alza, lo que supone un desafío para las administraciones que aspiran a alcanzar en 2050 la neutralidad climática.

