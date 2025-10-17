Euskadi redujo sus emisiones de CO2 en 2024, menos en el sector del transporte, que se incrementaron en un 6%

Las emisiones de CO2 en Euskadi alcanzaron los 15,8 millones de toneladas en 2024. La cifra supone una reducción del 1% respecto al año ... anterior y una rebaja del 38% si se compara con los 25 millones que se registraron hace dos décadas. Sin embargo, hay sectores, como el del transporte, en los que los gases de efecto invernadero lejos de disminuir, continúan al alza, lo que supone un desafío para las administraciones que aspiran a alcanzar en 2050 la neutralidad climática.

Según los datos provisionales recogidos en el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) realizado por Ihobe, el transporte registró un 6% más que el pasado ejercicio y un incremento del 15% respecto a 2005. El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao, ha argumentado que en el cálculo de la cantidad de partículas nocivas vertidas a la atmósfera se incluyen tanto las que emiten los vehículos de particulares y empresas vascas, como los que circulan por Euskadi únicamente de paso hacia otra comunidad.

Respecto a las acciones puestas en marcha en los municipios de mayor población para tratar de limitar el uso de vehículos privados, como las zonas de bajas emisiones (ZBE), los tramos limitados a 30 por hora o el impulso a la peatonalización de las vías, el director general de Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Alexander Boto, ha señalado que su efecto se verá «en los próximos años». En este sentido, el viceconsejero ha añadido que analizar las consecuencias de una iniciativa concreta es muy complicado», pero «el paquete de medidas sí que nos está ayudando a una reducción».

Los sectores residencial y de servicios y el destinado a la agricultura también han contabilizado un incremento de sus emisiones en el último año, aunque ambos firman una reducción importante si se compara con los datos de 2005 (un 36 y 51%, respectivamente). Por su parte, los que sí han logrado disminuir en el pasado ejercicio los gases de efecto invernadero derivado de su actividad han sido la industria (un 9% menos), el sector energético y el destinado al tratamiento de residuos (ambos un 5% menos).

Emergencia climática

Bilbao ha subrayado que la reducción global del 38% de emisiones en Euskadi desde el 2005 supone «un logro colectivo de nuestro país: empresas, municipios, agentes sociales y ciudadanía hemos contribuido a este resultado demostrando que la transición energética y climática es posible cuando trabajamos en red». Asimismo, ha indicado que aunque el informe deja «cierto espacio para el optimismo», el reto es alcanzar la neutralidad climática en 2050. Es decir, que para esa fecha, las emisiones y las absorciones de CO2 se equilibren. El viceconsejero ha recordado que el 68% del territorio se considera masa forestal y el 23% corresponde a espacios protegidos.

En 2019, el Gobierno vasco declaró la situación de emergencia climática en Euskadi. Un pronunciamiento con el que quería colocar el respeto al medio ambiente como un objetivo central de las políticas vascas por su impacto en la salud y porque preocupa al 76% de la población. El Ejecutivo autonómico ya advertía entonces que el deterioro del entorno natural puede causar un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca, insolaciones, alergias respiratorias, e incluso malaria, paludismo, dengue, encefalitis o cólera.