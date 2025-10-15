Euskadi pierde en tres años uno de cada cinco negocios en el primer sector

Menos explotaciones, con más hectáreas y con más mujeres al frente. Los cambios en el campo vasco se han acelerado en tres años. La última ... encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias del Eustat, con datos al cierre de la campaña de 2023, refleja que desde 2020 se han perdido una de cada cinco.

Según la información del Instituto Vasco de Estadística, la comunidad autónoma cuenta con 10.440 explotaciones agrarias declaradas (incluyen las profesionales y las particulares), un 19,2% menos que en la anterior encuesta, cuando ascendían a 12.919. Si se compara con 2016, el descenso se eleva hasta el 32,9%, ya que entonces la cifra era de 15.564.

Esa disminución la enmarca el Eustat en un «proceso de concentración de las explotaciones». En ese sentido, destacan desde el organismo, la superficie agrícola utilizada, 177.011 hectáreas, apenas se ha contraído un 1,8%. «Dado el acusado descenso en el número de explotaciones, la superficie media ha aumentado notablemente hasta situarse en torno a 17 hectáreas, un 21,6% superior a la media de 2020 y casi un 50% más que la de 2016», exponen.

Sin embargo, poco tienen que ver las de uno u otro territorio. En Álava, por ejemplo, son mucho más grandes, con 35,5 hectáreas de media. No es de extrañar así que esta provincia concentre el 61% de la superficie agraria vasca. En Bizkaia el tamaño estándar se sitúa en 9,7 hectáreas y en Gipuzkoa, en 8,9.

Esas dimensiones están condicionadas por la orientación técnico-económica, muy marcada por la orografía y el clima. En el territorio alavés predominan las explotaciones vitícolas, que suponen el 44% de los negocios agrícolas de la provincia, donde otro 20% son explotaciones especializadas en grandes cultivos de cereales, oleaginosas y leguminosas. En Bizkaia y Gipuzkoa, al contrario, las explotaciones más habituales son las dedicadas a la ganadería de montaña (ovinos, caprinos y otros herbívoros), con el 32% y el 40% de las registradas, respectivamente.

57,6 años de media

Esa orientación está detrás también de que Álava concentre casi seis de cada diez empleos de personas que no son familiares. De hecho, mientras que en este territorio el 47% de quienes trabajan en el sector no son allegados de los titulares de las explotaciones, en Bizkaia y Gipuzkoa ese porcentaje está por debajo del 20%.

Lo que sí es generalizado es la elevada edad media de los jefes de explotación, que se sitúa en 57,6 años y con apenas un 5% por debajo de los 35. Sin embargo, hay una diferencia destacable entre provincias en cuanto a tierras gestionadas por mayores de 65 años. Mientras que en Bizkaia y en Gipuzkoa los jefes que superan esa edad se sitúan en el 35,8% y el 31,7%, respectivamente, en Álava son el 17,3%.

Esas jefaturas recaen en una mujer en el 31% de las explotaciones, cinco puntos más que en 2020. La mayor presencia está en los negocios vizcaínos, con un 40,5% de féminas al frente, muy por encima de los guipuzcoanos (32,4%) y de los alaveses (18,9%).