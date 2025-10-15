El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una baserritarra vende sus productos en una feria en Muskiz. Yvonne Iturgaiz

Euskadi pierde en tres años uno de cada cinco negocios en el primer sector

Los cambios en el campo vasco se han acelerado en este periodo, con menos explotaciones, más hectáreas y más mujeres al frente

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Menos explotaciones, con más hectáreas y con más mujeres al frente. Los cambios en el campo vasco se han acelerado en tres años. La última ... encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias del Eustat, con datos al cierre de la campaña de 2023, refleja que desde 2020 se han perdido una de cada cinco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  6. 6 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  7. 7

    «Nos hemos hecho hermanas de sangre en Bilbao», confiesan Emma Suárez y Elena Anaya
  8. 8 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones
  10. 10 Detenido un joven de 22 años tras pegar un puñetazo y robar el móvil a otro en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi pierde en tres años uno de cada cinco negocios en el primer sector

Euskadi pierde en tres años uno de cada cinco negocios en el primer sector