Euskadi pedirá a las colonias una declaración «responsable» tras el escándalo de Bernedo La mesa técnica creada para llenar las lagunas normativas en torno a los campamentos trabaja un protocolo para mejorar las notificaciones

Alba Cárcamo Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:44

La mesa de coordinación puesta en marcha tras estallar el escándalo por el polémico campamento de Bernedo, que ha funcionado durante medio siglo sin ningún tipo de supervisión institucional, ha celebrado este jueves su tercer encuentro técnico para establecer protocolos que regulen de forma más precisa los udalekus privados. Con el nuevo documento, este tipo de actividades de tiempo libre, en lugar de tan solo notificar su presencia en un lugar determinado, deberá firmar una declaración responsable con más información.

El 'caso Bernedo' ha hecho saltar por los aires el aparente control que existía sobre los campamentos privados que se celebran por decenas en Euskadi cada año, y ha evidenciado que las instituciones eran hasta ahora totalmente ajenas a su desarrollo. La Ertzaintza tiene sobre la mesa una veintena de denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual registrados en el campamento alavés, lo que ha obligado a las administraciones a intentar corregir la situación con urgencia.

El Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y Eudel, asociación de municipios vascos, han dado pasos en ese nuevo protocolo. Según ha manifestado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en una entrevista en 'Radio Vitoria', se pasará del anterior modelo de notificación al de declaración responsable.

Eso supone que, quien firma, debe «hacerse responsable» de que la información plasmada en el documento «es verdad». Tendrá que incluir aspectos, enumeró, como «lo que se va a hacer en los campamentos, cómo se va a hacer, quiénes son los responsables de ello, si esas personas tienen determinadas formaciones...».

La titular del departamento que se encarga del desarrollo normativo en las materias de juventud y protección a la infancia y la adolescencia ha subrayado en ese sentido que, el del monitorado, es un aspecto que llevan «trabajando desde enero». La idea, ha avanzado, es implementar «modificaciones de las temáticas» que se imparten en los cursos para obtener el certificado y cambios en el funcionamiento «de las escuelas» que ofertan esa formación.

Reuniones cada quince días

Melgosa ha querido destacar que esa mesa de coordinación, puesta en marcha diez días después de que este periódico publicara los testimonios de algunas familias cuyos hijos habían sido obligados a utilizar duchas mixtas, tiene «propuestas» para mejorar la gestión del ocio educativo, entre ellas crear la figura del delegado de protección o cambiar los ratios de monitores.

La consejera también ha incidido en que «la coordinación, el tono y el diálogo con las diputaciones está siendo excelente», a pesar de que Bizkaia conocía las quejas desde 2019 y Gipuzkoa desde 2024 y ninguna dio la voz de alarma. Todos, ha dicho, «sabemos hacia dónde tenemos que ir, hacia la protección de los menores», para lo que tendrán encuentros cada quince días salvo en periodo vacacional, cuando los encuentros serán semanales.