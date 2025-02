Euskadi es la comunidad en la que menos tiempo pasa el turista extranjero

Los viajeros procedentes de otros países pasan de media 4,37 días en Euskadi. Es, en un momento en el que las instituciones y los agentes turísticos vascos buscan al visitante extranjero, la estancia más baja a nivel nacional. Son casi tres días menos que ... la media estatal (7,26) y muy lejos de otras comunidades como Murcia (12,83), Asturias y Castilla-La Mancha (ambas con 9,96 días).

Ese dato, publicado en el balance del INE del gasto de los turistas extranjeros en 2024, puede tener en todo caso diferentes lecturas. Y la de que Euskadi no guste o no ofrezca variedad a los visitantes no parece la más acertada. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco apuntan a varios factores. El primero es que no es una región «comparable» a los «destinos de sol y playa», sino a «los que son similares», una cornisa cantábrica «verde y con costa» como puede ser Cantabria, que alcanza una estancia media de 8,45 días.

También, matizan, «forma parte de un circuito de viaje más amplio», en el que los turistas permanecen algunos días en la comunidad y después se desplazan a otras. En ese sentido, aclaran, en las encuestas que realiza el INE entre los extranjeros «se pregunta por el lugar de pernoctación principal, es decir, si Euskadi forma parte del circuito pero no es el principal, no se contabilizaría».

Una razón más que está detrás de que los visitantes no pasen mucho tiempo en Euskadi es que «el principal mercado» vasco es Francia, cuyos viajeros, por una cuestión de cercanía, pueden realizar pequeñas escapadas. En todo caso, señalan las mismas fuentes, «se trabaja para alargar esa estancia media» atrayendo al visitante «de larga distancia» en un contexto en el que, celebran, «el turista internacional está creciendo». El objetivo es mantener mercados importantes, como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido; penetrar más en el asiático, que está al alza, sobre todo en lo referente a los japoneses, que «aumentaron un 34%» el pasado año; y captar en América, «en países como México y Argentina».

220 euros de gasto al día

Hay que tener en cuenta además, a la hora de analizar la estancia media, que una parte importante del visitante internacional no recala en Euskadi por razones de ocio, sino por trabajo, en viajes exprés a congresos, ferias, encuentros empresariales... De hecho, el INE no ofrece esa información a nivel autonómico, pero en el caso nacional, cerca de un 34% viajaron al país por razones diferentes al ocio (negocios, visitar a familiares, recibir tratamiento médico...).

Pero que el turista no pase mucho tiempo en el País Vasco no significa que no deje un impacto económico importante. Es, de hecho, la segunda región en la que más gasta el visitante cada día, 220 euros. Solo Madrid está por delante, con 305 euros de desembolso al día, que corresponden a conceptos como el viaje desde el lugar de origen, el alojamiento, la manutención y las actividades. Solo el transporte internacional (con 25.674 millones el año pasado entre quienes vinieron a Euskadi) supera al gasto que hicieron los visitantes en ocio, cultura y deporte, que alcanzó los 25.585 millones. En alojamiento, en el año en el que los hoteles alcanzaron sus precios máximos, del orden de 113,97 euros la noche, se dejaron 22.602 millones, mientras que otros 20.290 fueron a parar a bares, restaurantes...