El consejero Denis Itxaso charla junto al promotor Louis Bousauet frente a una promoción de VPO en el barrio de Brazza. Irekia

Euskadi busca ideas en Burdeos para sus VPO

El Gobierno vasco viaja a la ciudad gala para hallar fórmulas que permitan incluir espacios comunitarios a las nuevas promociones públicas

Andrea Cimadevilla

Burdeos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:30

Una de las acciones que impulsó la ciudad de Burdeos para acabar con la estigmatización que los residentes tenían sobre la vivienda colectiva fue romper ... con el estereotipo de edificio construido en forma de torre o gran bloque. En los nuevos desarrollos urbanísticos, situados sobre todo en la margen derecha del río Garona, los promotores apostaron por impulsar nuevos modelos arquitectónicos que premiaran la convivencia. Espacios en los que predominaran las zonas verdes y compartidas, como pequeñas terrazas o patios, y la cohesión entre pisos libres y VPO. Bajo esta premisa nació el barrio de Bastide-Niel, un área urbana que durante años estuvo colonizada por estaciones ferroviarias y militares y que hoy ha sido reconvertida en una zona de 5.200 pisos que aúna distintos tipos de casas.

