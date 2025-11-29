Euskadi busca ideas en Burdeos para sus VPO

Una de las acciones que impulsó la ciudad de Burdeos para acabar con la estigmatización que los residentes tenían sobre la vivienda colectiva fue romper ... con el estereotipo de edificio construido en forma de torre o gran bloque. En los nuevos desarrollos urbanísticos, situados sobre todo en la margen derecha del río Garona, los promotores apostaron por impulsar nuevos modelos arquitectónicos que premiaran la convivencia. Espacios en los que predominaran las zonas verdes y compartidas, como pequeñas terrazas o patios, y la cohesión entre pisos libres y VPO. Bajo esta premisa nació el barrio de Bastide-Niel, un área urbana que durante años estuvo colonizada por estaciones ferroviarias y militares y que hoy ha sido reconvertida en una zona de 5.200 pisos que aúna distintos tipos de casas.

Hasta Burdeos se trasladaron el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el director de Vivienda del Gobierno vasco, Pablo García Astrain, con un doble objetivo: convocar una segunda edición de los Premios Europeos de Vivienda Colectiva y, sobre todo, «buscar ejemplos que nos permitan elevar la calidad arquitectónica de las promociones» y «que sirvan de inspiración» para proyectos como Zorrozaurre, Cuarteles de Loiola, en San Sebastián o Zabalgana en Vitoria. La finalidad, aseguró Itxaso, no solo es construir, sino «saber cómo hacerlo» para responder a las necesidades actuales.

Irekia

En un contexto de alta demanda, falta de oferta, con unos modelos familiares completamente diferentes a los concebidos hasta hace unas décadas y tras una crisis sanitaria que reavivó la necesidad de incorporar zonas exteriores en los pisos, el reto del departamento reside en levantar domicilios que sean asequibles para las clases medias y familias vulnerables, pero que a su vez destaquen por su «innovación y adaptación» con el entorno. «Burdeos es una referencia de regeneración urbana que nos permite aprender cómo debemos enfrentarnos a la crisis habitacional que atraviesa el territorio. La vivienda colectiva es una conquista europea, pero tenemos que renovar para dar una solución a las nuevas generaciones», aseguró el responsable autonómico.

Una de las promociones visitadas en el municipio galo fue la residencia 'Ekko', ubicada en el mencionado barrio de Bastide-Niel y diseñada por el arquitecto Duncan Lewis. Un edificio «pensado para las personas» que integra la vegetación en la fachada con el fin de conectar el espacio exterior con el día a día de las familias. «Está pensado para que los pisos altos también puedan tener un jardín», afirmó el profesional, quien apostó por incorporar zonas comunes como terrazas o un pequeño local en el bloque para «hacer comunidad».

Ampliar

Si bien en Euskadi las viviendas colaborativas o los cohousings, aquellas residencias en las que se promueve una vida en comunidad frente al individualismo, aún son anecdóticas, la visita a Burdeos permitió al Gobierno vasco dar con proyectos urbanísticos que puedan llegar a ser aplicables a la realidad vasca, a sabiendas de las diferencias tanto culturales como sociales existentes entre ambas ciudades.

Mixtura de rentas

Un ejemplo práctico está en Brazza, donde diversas promotoras han conseguido levantar más de 4.000 pisos sobre terrenos contaminados. Las obras, que arrancaron hace más de una década, han permitido crear un barrio de alta densidad y con «mixtura de rentas» al impulsar en un mismo plan urbanístico edificios libres, más de 80 pisos sociales y otros tantos tasados. «A diferencia de Burdeos, en Euskadi el suelo es escaso, por lo que debemos avanzar hacia promociones altas y densas, pero que promuevan una vida en comunidad», apuntó Itxaso.

Cómo aterrizar el concepto de vivienda comunitaria en los distintos ámbitos urbanísticos de Euskadi es algo que se deberá estudiar. Lo que sí confirmó Itxaso es que la normativa permite «introducir propuestas tan innovadoras como en Burdeos» para «garantizar espacios vivideros».