Un estudio de la UPV dice que el euskera «no es puro, ni especial» y comparte rasgos con todos los demás idiomas

El euskera es una lengua genéticamente aislada, no tiene relación demostrable con ninguna otra lengua conocida. En ese sentido no es única, porque de hecho ... entre el 2 y el 3% de los cerca de 7.100 idiomas que se estima se hablan por todo el mundo comparten esta característica, no forman parte de ninguna familia lingüística. Este hecho ha dado lugar a todo tipo de mitos y creencias en torno a ellas, algo en lo que el euskera no es una excepción. Así, es habitual oír o leer que la lengua vasca es la lengua más antigua de Europa, que es especial, un idioma puro o que tiene una gramática compleja. Pero no es así. Según un estudio recientemente publicado, coordinado por docentes de la UPV/EHU, el euskera y las restantes lenguas aisladas comparten rasgos con todos los demás idiomas.

Aunque el euskera es uno de los ejemplos más conocidos de lengua aislada, hay muchos más. Algunos ejemplos son el casi extinto ainu, hablado históricamente en Hokkaido, Japón, y partes de Rusia; el burushaski, que se habla en el norte de Pakistán; el kusunda, hablado en Nepal y al borde de la desaparición; el nivkh, cuyos hablantes viven en el extremo oriente de Rusia, cerca de Sajalín; y el zuni, hablado en Nuevo México y Arizona, que no tiene relación lingüística con otras lenguas nativas americanas. Los idiomas aislados son linajes lingüísticos únicos que en algunos casos, como el kusunda o el ainu, están en peligro crítico, lo que hace que su estudio sea aún más urgente. El carecer de parentescos idiomáticos es lo que diferencia a todos estos idiomas de los que sí se pueden clasificar en familias. Por ejemplo, el castellano, el francés y el inglés pertenecen a la familia de lenguas indoeuropeas, tal como quedó demostrado hace más de dos siglos. «Las lenguas aisladas no han sido objeto de investigaciones profundas, menos aún de estudios comparativos». El libro 'Investigating language isolates: Typological and diachronic perspectives' viene a cubrir ese vacío. Comparativa masiva Publicado por John Benjamins Publishing como parte de la serie 'Typological Studies in Language', es un conjunto de 11 artículos editados por Iker Salaberri, Dorota Krajewska y Eneko Zuloaga, profesores de la UPV/EHU, y Ekaitz Santazilia, de la Universidad Pública de Navarra. En el libro, cuya realización ha supuesto tres años de trabajo, «se analizan 20 lenguas aisladas de todos los continentes». Los investigadores «comparan los rasgos lingüísticos de estas lenguas con los del resto de idiomas y analizan cómo han evolucionado en el tiempo y de qué modo les ha afectado el contacto con otras lenguas», según explican desde la UPV/EHU. El resultado es una «comparación cuantitativa masiva de diferentes rasgos gramaticales de hasta 215 idiomas de todo el mundo en la que se se demuestra que las lenguas aisladas se comportan de manera similar» a las demás: «no son especiales, ni puras, ni más antiguas ni más recientes que el resto de lenguas, y no tienen una gramática más compleja». Además, se señala que, en las lenguas aisladas, al igual que en el resto de idiomas,pueden desarrollarse técnicas de reconstrucción etimológica de palabras, aunque esas técnicas tengan sus particularidades, al no poder basarse en comparaciones con lenguas emparentadas. Ampliar Eneko Zuloaga, Iker Salaberri y Dorota Krajewska. UPV/EHU Según detalla la UPV/EHU, el equipo editor del libro ha contado con el apoyo de los proyectos Monumenta Linguae Vasconum y TransGram financiados por el Ministerio de Ciencia y del grupo de investigación en Lingüística Diacrónica, Tipología e Historia del Euskera financiado por el Gobierno vasco. La autoría de los capítulos corresponde a profesorado y personal investigador de diversas universidades de Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. Uno de los autores es el profesor Julen Manterola de la UPV/EHU.

