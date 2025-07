Se come un plátano valorado en 6,2 millones: «No podía creer que eso valiera tanto» Un visitante arrancó y devoró una reedición de la obra 'Comediante' de Maurizio Cattelan en el Pompidou Metz | Ya es la tercera vez que la icónica fruta acaba en el estómago de un curioso

Aitor Echevarría Lunes, 21 de julio 2025, 20:00

Un visitante el museo francés Pompidou-Metz se ha comido la parte central de la obra 'Comediante', del artista italiano Maurizio Cattelan. Se trata de una composición conceptual en la que aparece un plátano pegado al lienzo con cinta aislante, subastada el año anterior por 6,2 millones de dólares (unos 5,3 millones de euros).

Los hechos ocurrieron durante la exposición 'Un Dimanche sans fin', en la que se presentaba una reedición de la famosa obra conceptual. El visitante, al parecer, no soportó la idea de que una fruta pudiera alcanzar semejante valor en el mercado del arte. «Estaba asombrado», declaró, según recoge el diario regional Republicain Lorrain, antes de pelarla y comérsela sin remordimientos.

El museo ha confirmado el incidente y ha explicado en un comunicado que su personal de seguridad actuó con rapidez y sin alarmar a los demás visitantes. El plátano fue sustituido en cuestión de minutos, siguiendo el protocolo establecido por el propio Cattelan, quien contempla el reemplazo regular del fruto como parte de la obra.

Esta no es la primera vez que 'Comediante' termina en el estómago de un espectador. En 2019, poco después de exponerse por primera vez, el artista David Datuna engulló el plátano original expuesto en la feria Art Basel de Miami. Acababa de ser vendido por 120.000 dólares. Más recientemente, en 2023 en el Museo Leeum de Seúl, un estudiante surcoreano repitió el gesto alegando que no había desayunado. Entonces el creador de la obra, Maurizio Cattelan, admitió no estar molesto con la conducta.