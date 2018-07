El Estado indemnizará a una mujer cuya expareja mató a su hija durante una visita no vigilada Previamente había denunciado a su exmarido 47 veces por malos tratos y otras causas COLPISA/AGENCIAS EFE Viernes, 20 julio 2018, 13:00

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 600.000 euros a una mujer cuya expareja asesinó en 2003 a su hija común durante una de las visitas no vigiladas que estableció un juzgado de Madrid tras su separación, después de denunciarle en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas.

Fuentes del alto tribunal han informado de que es la primera vez que se condena al Estado español por no cumplir un dictamen del Comité contra la Discriminación de Naciones Unidas al no atender la reclamación indemnizatoria de la mujer, que alegó que si la visita hubiera sido vigilada no se habría producido el crimen, el 24 de abril de 2003.

Tras el asesinato de su hija el 24 de abril de 2003, la madre presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la de la Administración de Justicia. En su reclamación alegó que la muerte de su hija se podría haber evitado si se hubiese mantenido el régimen de visitas con vigilancia inicialmente establecido para regular la separación matrimonial. Esta reclamación fue rechazada, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.