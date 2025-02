Especialistas en salud mental se unen contra las teorías de Marian Rojas: «Dónde medito si no tengo un piso»

Helena Rodríguez Miércoles, 26 de febrero 2025, 10:23 | Actualizado 11:43h. Comenta Compartir

Tiene millones de seguidores en redes sociales -cuatro millones solo en Instagram-, vende libros de autoayuda como churros y lleva el apellido de una de las familias de psiquiatras más conocidas. Con su mensajes sencillos, contundentes y accesibles Mirian Rojas se ha convertido en los últimos tiempos en una cara muy conocida que da conferencias y acude a platós televisivos. La última vez al 'El Hormiguero', donde lanzó mensajes sobre salud mental que si bien no son nuevos en ella, sí han generado una enorme polémica entre especialistas en salud mental por la repercusión de su interveción en 'prime time'.

En el programa de Pablo Motos, la psiquiatra sostuvo que «las dos únicas cosas que dan sentido a la vida son el amor y el trabajo» y culpó a la dopamina y al cortisol de muchos males. La primera por estar tras la búsqueda constante de gratificaciones instantáneas; la segunda, que se genera en siuaciones de miedo o estrés por ejemplo, por llevar al ser humano a tomar decisiónes precipitadas sin controlar sus emociones. Para contrarrestarlos, Marian Rojas, cuya familia nada tiene que ver con la del famoso psiquiatra e investigador Luis Rojas-Marcos que ha llegado a ser responsable de salud mental de Nueva York, aboga por hacer ejercicio, abrazarse o bailar.

Si bien la mayoría de quienes han salido a rebatir sus palabras no niegan que algunas de sus afirmaciones pueden tener base, también son muchos los que la acusan de reduccionismo y de colocar toda la responsabilidad de la salud mental en el propio individuo, sin tener en cuenta lo que le rodea. Uno de los más contundentes con el discurso de Rojas Estapé ha sido el psicólogo especializado en neurociencia y divulgador Nacho Roura.

Colaborador en distintos programas y con miles de seguidores en redes, Roura censura el discurso de la psiquiatra por reducir los problemas de la conducta humana a explicaciones biológicas únicamente: «Reduccionismo biológico indiscriminado y constante intoxicado de dopamina», critica el experto, que no está de acuerdo con poner el foco de los problemas mentales en neuroquímicos como la dopamina o el cortisol. A su entender, la salud emocional es indisociable de factores sociales, culturales y políticos y aspectos como la precariedad económica o las dificultades laborales influyen en nuestro estado. «¿Dónde medito si no tengo un piso?»

La clasificación de las personas de nuestro entorno con conceptos como el de 'persona vitamina' tampoco ha gusta mucho en el gremio. Roura los califica de «erróneos» desde un punto de vista psicológico y advierte de que «alimentan una visión individualista y polarizada de las relaciones humanas» que según la psicología actual son «dinámicas y multidimensionales».

En este sentido la psicóloga Lydia Viñuela (@think_healthy_psicologia) es especialmente tajante en un vídeo colgado en su cuenta de TikTok. «Decir que cualquier trabajo es digno si se hace con dignidad es obviar la realidad de muchas personas. Dignas también tienen que ser las condiciones laborales y el entorno en el que se desarrolla el trabajo».

Otros expertos como Luis Miguel Real avisa a la gente del peligro de mensajes como el de la mediática psiquiátra: «Su discurso se presenta como ciencia, pero en realidad es una versión edulcorada del pensamiento neoliberal disfrazada de neurociencia. Tened mucho cuidado con lo que digan estos gurús de la autoayuda».

Y más argumentos en su contra. El sexólogo Andrés Suro, @DermoSex en redes sociales, ha puesto el acento en el hecho de que Estapé hable de psicología siendo psiquiatra, dos campos distintos. «Por favor, para. Para decir cosas sobre las que no tienes conocimiento profundo», ha dicho en un vídeo. «Los psicólogos tampoco estamos muy a favor de los libros de autoayuda porque generalizan muchísimo y dejan de lado el contexto. No todo el mundo puede permitirse centrarse en el amor o el trabajo cuando no llega a fin de mes».

Un ejemplo más de expertos que han saltado ante la visión de Marian Rojas. La psicóloga sanitaria Claudia Prada (@claudiap_psicologia) no se corta al asegurar que sus mensajes carecen de «rigor científico» y lo que es peor, «culpabilizan al individuo de sus emociones y su contexto. La salud mental no puede reducirse a niveles de dopamina o cortisol».

Acusaciones de homofobia

La polémica de su paso por 'El Hormiguero' ha resucitado algunas otras relacionadas con las opiniones de la familia Rojas sobre el colectivo LGTBIQ+, que no han dudado en calificarla de homófoba. En una conferencia, la divulgadora no se mostró muy conforme con el matrimonio entre personas del mismo sexo. «En España se acepta como matrimonio homosexual. Es difícil aceptar 'matrimonio' cuando la palabra 'matrimonio' de siempre era entre un hombre y una mujer que pueden estar abiertos a la vida y tener hijos», dijo antes de hacer referencia a «varios tipos de homosexualidad» y a las razones por las cuales una persona «se hace o nace» con esta orientación. En la misma intervención se lanzó con otra afirmación sobre la supuesta tendencia a la infidelidad entre las personas gais. «Es cierto que el amor entre un hombre y un hombre se puede dar, pero no es igual que el que hay entre un hombre y una mujer (...) siempre y cuando hay una fidelidad exacta que no existe en la mayor parte de los casos, desgraciadamente».

Esta línea de pensamiento enlaza con la expuesta por su padre, Enrique Rojas, que en diversos medios de comunicación y conferencias ha defendido que «la homosexualidad es adquirida, no congénita. Se adquiere por contagio psicológico, por modas, por probar, porque está bien visto, por 'homosexualización' temprana…». «Los casos de homosexuales de nacimiento, se deben a un error cromosómico», ha llegado a decir este médico, defensor de las terapias de conversión y favorable a prohibir adoptar a las parejas del mismo sexo.