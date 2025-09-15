El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de turistas visita Ronda (Málaga) bajo la canícula del verano de 2025. AFP

España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano

Un estudio calcula daños directos e indirectos por valor de casi 12.000 millones este año, y cerca de 35.000 hasta 2029, sin contar los incendios

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:33

Sequías, olas de calor e inundaciones. Los tres fenómenos meteorológicos más frecuentes derivados de un clima extremo, una de las consecuencias del cambio climático, ... tienen efectos más allá de lo evidente. Los daños inmediatos son relevantes. Tanto en las personas afectadas como en las infraestructuras destrozadas. Pero hay una factura que va más allá de los gastos de reparación inmediatos y que cala en aspectos tan relevantes para las economías de los estados como los sectores productivos. El turismo, la agricultura o la construcción, sin ir más lejos, están en el ojo del huracán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  7. 7 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  10. 10

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano

España pagará la factura más alta de Europa por el clima extremo de este verano