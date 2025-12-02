España ocupa el cuarto puesto del índice europeo de igualdad de genero Con 71 puntos sobre 100, se asienta en la zona alta de la tabla y está 7,5 puntos por encima de la media de los países del continente

Alfonso Torices Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

España está en la zona alta del ranking europeo de igualdad de género. En concreto, ocupa el cuarto puesto del Índice Europeo de Igualdad de Género, según la última actualización anual de este instrumento de medición de las brechas entre hombres y mujeres en los países miembros de la Unión Europea. España es cuarto con una puntuación de 71 puntos sobre 100, un dato que solo mejoran Suecia, Francia y Dinamarca.

El índice es la herramienta estadística fundamental para controlar la evolución de la igualdad de género en la UE, porque está diseñada para medir avances, identificar brechas persistentes y apoyar políticas basadas en la evidencia en los Estados miembro. Mide las brechas de género entre mujeres y hombres en seis ámbitos centrales (trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud) y a través de 27 indicadores concretos. Las puntuaciones van de 0 a 100, donde cero indica desigualdad total y cien igualdad plena.

Los 71 puntos de España la colocan más de cinco puntos por encima de la media de los países europeos y significa que ha mejorado más de un 27% (15,4 puntos) con respecto a la nota que tenía hace quince años, un avance que se ha producido a mayor ritmo que en el resto del continente, lo que le ha permitido escalar varios puestos en la lista desde 2010.

De los ámbitos en los que se divide el índice, Salud es en el que España alcanza la mayor puntuación (86,2 puntos). En el último lustro, en el único dominio en el que nuestro país retrocedió en igualdad de género fue en el de Conocimiento, con una caída de 3,6 puntos. Por contra los mayores ascensos en los últimos quince años se produjeron en Poder, con un aumento de 46 puntos, lo que supone triplicar la puntuación, y en Dinero, con una mejora de seis puntos.

Múltiples cambios legislativos

En términos absolutos, mientras que España obtiene puntuaciones muy superiores a la media europea en los indicadores de Poder y Tiempo, se encuentra por debajo en los apartados de Conocimiento y Dinero.

El fortísimo ascenso en el ámbito de Poder, según explicó un portavoz del Ministerio de Igualdad, es fruto de los múltiples avances en leyes y regulaciones impulsados y materializados por España en las dos últimas décadas. Entre ellos cita las listas electorales paritarias, los planes de igualdad obligatorios en las empresas, la igualdad en los permisos por nacimiento, herramientas para cerrar la brecha salarial como las auditorías retributivas, la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos o la ley de 2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que garantiza la igualdad en todos los ámbitos de poder.