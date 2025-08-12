El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

España, en llamas: miles de desalojados y parajes naturales arrasados por los incendios provocados por el calor extremo

Fuegos activos en León, Zamora, Tarifa y Ourense devoran miles de hectáreas, mientras una persona ha muerto en Tres Cantos (Madrid) tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 12 de agosto 2025, 08:28

España arde. El sofocón que sufre España por la ola de calor extremo, unido a la falta de humedad y en algunos casos a fuertes ... rachas de viento, ha desatado el caos en provincias como León, Zamora, Madrid, Cádiz y Ourense, donde permanecen activos varios incendios que han obligado a desalojar a miles de personas y que han arrasado algunos parajes naturales de alto valor ecológico y otros han quedado muy afectados, como Las Médulas, uno de los tesoro paisajísticos de Castilla y León declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997.

