España, en llamas: miles de desalojados y parajes naturales arrasados por los incendios provocados por el calor extremo

España arde. El sofocón que sufre España por la ola de calor extremo, unido a la falta de humedad y en algunos casos a fuertes ... rachas de viento, ha desatado el caos en provincias como León, Zamora, Madrid, Cádiz y Ourense, donde permanecen activos varios incendios que han obligado a desalojar a miles de personas y que han arrasado algunos parajes naturales de alto valor ecológico y otros han quedado muy afectados, como Las Médulas, uno de los tesoro paisajísticos de Castilla y León declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997.

Ante la gravedad de la situación, este martes, el Ministerio del Interior ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) y ha declarado la fase de preemergencia con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.

Los bomberos, protección civil y demás servicios de emergencias, incluida la UME, trabajan a destajo para evitar que las llamas lleguen a las viviendas. Sin descanso. No hay tiempo que perder. En Castilla y León, más de 3.700 personas han pasado la noche fuera de sus casas; en Tarifa, otras 2.000 han tenido que ser evacuadas por el incendio de Sierra de la Plata, un enclave natural ubicado muy cerca de la playa de Atlanterra, pegada a Zahara de los Atunes y repleta de turistas.

Este lunes por la tarde también saltó la alarma en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde las llamas han obligado a desalojar dos urbanizaciones y ha dejado un fallecido y un herido. En Galicia, el incendio de Chandrexa de Queixa, en Ourense, continúa fuera de control y ha quemado 3.000 hectáreas, el más grave del año.

El fuego asola León y Zamora

Una treintena de incendios asolan desde el sábado buena parte de Castilla y León y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido que, según han apuntado los expertos, varios podrían ser provocados, ante lo que ha subrayado que serán «implacables». Diez incendios permacencían activos hasta última hora de este lunes y más de 3.700 vecinos desalojados de sus casas Las Médulas, Llamas de la Cabrera, Paradiña, Orallo y Fasgar, junto al fuego de Zamora que ha saltado ya a la provincia leonesa, son las comarcas que más preocupan a los operativos de extinción de incendios forestales que trabajan sin descanso.

En total, hay 24 localidades de ambas provincias desalojadas, 16 en León y otras ocho en Zamora. Los vecinos evacuados de sus casas iban a pasar la noche en polideportivos o en casas de familiares a la espera de poder regresar a lo largo de este martes a sus casas, algo que en todo caso dependerá de la evolución de los fuegos durante las próximas horas.

Así han quedado Las Médulas vistas desde un popular mirador.

Éxodo por la arena en Zahara de los Atunes

En Tarifa, el segundo fuego de relevancia en menos de una semana, ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas de la urbanización Atlanterra, la zona de la playa de los Alemanes y de los hoteles Meliá y El Cortijo. Una enorme humareda negra era visible este lunes desde Zahara de los Atunes, localidad atestada de turistas en estas fechas. Las llamas, que avanzaban a velocidad crucero por las intensas rachas de viento de Levante, se han quedado a un palmo de muchas viviendas.

Centenares de personas tuvieron que ser desalojadas por la playa, ya que la carretera principal que une Atlanterra con Zahara de los Atunes tuvo que ser cortada. El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

El viento desata el caos en Tres Cantos

El viento desató este lunes por la tarde el caos en Tres Cantos, localidad situada al norte de Madrid, con un voraz fuego que ha provocado un muerto y un herido. La persona fallecida, que había sido trasladada en helicóptero al Hospital de La Paz, sufre quemaduras en el 98% del cuerpo, según confirmaban fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Asimismo, algunas informaciones no confirmadas señalan que podría haberse encontrado junto a ganado, tratando de sacarlo de la zona. Otra persona resultó herida a consecuencia del incendio de vegetación que a primera hora de este martes ya está controlado.

Ampliar La noche ha sido complicada en la localidad madrileña de Tres Cantos

Por el momento, se han visto afectadas más 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

800 hectáreas arrasadas en Ourense

A los fuegos activos en la provincia de León había que sumar dos incendios más que continúan avanzando en la provincia de Ourense y que hasta el momento han afectado a más de mil hectáreas entre los ayuntamientos de Maceda y Chandrexa de Queixa. Este último es el que más preocupa: ya ha afectado a 800 hectáreas y es el más grande de los que ha sufrido Galicia este verano. El mayor temor es que alcance el Parque Natural de la Serra do Invernadoiro, una zona montañosa en la parte sur del Macizo Central orensano.