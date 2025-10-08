La Ertzaintza eleva ya a 17 las denuncias sobre el campamento de Bernedo

Sigue el goteo de familias que denuncian supuestos delitos contra la libertad sexual de sus hijos e hijas, todos menores de edad, en el campamento ... que la asociación Sarrea celebra desde hace décadas en la localidad alavesa de Bernedo. El consejero de Seguridad del Gobierno vasco ha confirmado hoy miércoles que la Ertzaintza ha recibido ya 17 demandas, cinco más que el pasado viernes, y que al menos «tres o cuatro» padres o madres más han acudido a diferentes comisarías a informarse. El miedo a que los críos tengan que prestar declaración y formar parte de un proceso judicial retrae a ciertas personas.

Bingen Zupiria también ha informado hoy de que, además de los ya habituales presuntos delitos por exhibicionismo y coacciones que se vienen presentando contra los monitores, alguno de los testimonios recogidos en las nuevas denuncias podrían tipificarse como agresiones sexuales. La primera demanda interpuesta en agosto ya alertaba de un caso de este tipo en el que estarían supuestamente implicados dos chavales que coincidieron en el udaleku.

El escándalo en torno al campamento veraniego sigue de este modo agigantándose, tanto en la faceta judicial como en la institucional, después de que EL CORREO desvelará hace dos semanas la existencia de cartas en las que varias adolescentes de entre 13 y 15 años relataban a sus familias que eran obligadas a asearse en duchas mixtas que también usaban a la vez los monitores y que algunos adultos se paseaban desnudos por las instalaciones. Tras la publicación empezaron a llegar las denuncias. Cinco el primer día y otras once en las jornadas posteriores.

En todas se relatan situaciones similares: que a una niña se le impidió ducharse con bikini, que otro vio a dos monitoras manteniendo relaciones sexuales, que un monitor apareció con los genitales al aire y plastificados durante un teatro en el que se evocaban pasajes de la mitología vasca... la asociación Sarrea ha pasado en este tiempo de mantener un absoluto mutismo y defender su campamento y lo que allí ocurre como forma de «normalizar todos los cuerpos» a publicar un vídeo el pasado sábado en el que aseguran sentirse «linchados». Aseguran que solo han recibido quejas por el modelo de duchas mixtas pero que las cuestiones sobre las que se está hablando son «muy serias»

Zupiria también ha reclamado hoy en una entrevista radiofónica que se trate «con cuidado» un caso en el que hay implicados menores, aunque ha subrayado que precisamente por afectar a chavales «la legislación es mucho más rigurosa». En ese sentido, ha puesto el foco en los organizadores del campamento al constatar que «más allá de la seguridad los padres tienen derecho a saber cómo van a ser las relaciones» en un udaleku y que «por lo menos en el caso de aquellos que han presentado denuncias no conocían, o al menos eso dicen, cómo iba a ser la convivencia».

Nulo control

En paralelo a las denuncias va todo el proceso policial, judicial y administrativo que está quedando en entredicho que este caso. Todos los resortes han fallado. La Ertzaintza confirmó hace un par de semanas que tenía abierta una investigación desde enero tras la denuncia de dos educadoras sociales de Gipuzkoa que habían enviado a Bernedo a menores tutelados el año pasado. El expediente acabó aparcado en un juzgado de Vitoria, sin informar siquiera a la Fiscalía, hasta que el caso ha estallado mediáticamente.

Las denuncias sobre Bernedo también han evidenciado el nulo control que el Gobierno vasco y las diputaciones tenían sobre los campamentos de titularidad privada que se celebran por decenas cada año en Euskadi. Bastaba con una autorización municipal para desarrollar un udaleku sin mayor supervisión. Tras quejarse de que la normativa no es clara las administraciones intentan ahora revertir la situación con la convocaria de un foro que «analiza posibles fallos».

Y fallos hay para dar y tomar. Pese a los indicios que tenía desde enero a la Ertzaintza no le dio por prohibir el udaleku este verano. La diputación de Álava ha reconocido que Sarrea ha estado funcionando en Bernedo sin autorización alguna durante décadas. «Son muchas denuncias, este udaleku nunca tuvo que haberse hecho», reconoció ayer el diputado general alavés, Ramiro González. La responsable de Cultura y Deporte comparece mañana en las Juntas. En lo que respecta a Bizkaia, el Gobierno foral ha asegurado que remitió al Gobierno vasco en 2019 una queja que recibió a través de sus canales telemáticos. El Gobierno vasco niega haberla recibido y ha tardado varios días en explicar por qué tiene sin desarrollar la Ley de Juventud aprobada en 2022 que, entre otras cosas, permitía elevar los controles. La consejera del ramo, Nera Melgosa, dijo el lunes en una comparecencia 'ad hoc' que la norma tiene «muchos capítulos».