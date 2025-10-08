El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Ertzaintza eleva ya a 17 las denuncias sobre el campamento de Bernedo

El consejero de Seguridad confirma que se investigan nuevos casos de agresiones sexuales

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:39

Sigue el goteo de familias que denuncian supuestos delitos contra la libertad sexual de sus hijos e hijas, todos menores de edad, en el campamento ... que la asociación Sarrea celebra desde hace décadas en la localidad alavesa de Bernedo. El consejero de Seguridad del Gobierno vasco ha confirmado hoy miércoles que la Ertzaintza ha recibido ya 17 demandas, cinco más que el pasado viernes, y que al menos «tres o cuatro» padres o madres más han acudido a diferentes comisarías a informarse. El miedo a que los críos tengan que prestar declaración y formar parte de un proceso judicial retrae a ciertas personas.

