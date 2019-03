Luis del Olmo: «Si hace daño, pide perdón» 03:53 Así da vida Luis del Olmo a Don Celes. / Luis Ángel Gómez | Vídeo: Marta Madruga | Pablo del Caño «Sigo siendo esclavo de Don Celes, porque yo soy el que sufre; él se pasa la vida esperando que le diga lo que tiene que hacer» LUIS GÓMEZ Lunes, 1 abril 2019, 00:47

Del Olmo dejó los estudios de Peritaje Industrial para dedicarse al dibujo. Jamás se ha arrepentido.

– ¿Qué se dicen en la intimidad Don Celes y Luis del Olmo?

– Yo no hablo con Don Celes.

– Usted le pinta a diario, ¿pero él no le ha hablado alguna vez?

– ¡Nooo! ¡Don Celes es mudo!

– ¿Por qué no dice ni mu?

– Él hace lo que yo le mando.

– ¿Alguna vez se le ha sublevado?

– ¿Cómo se va a sublevar? No tiene por qué. Es el hombre más optimista del mundo. Sabe que le van a salir las cosas mal, pero no le importa.

– ¿Por qué?

– Él sigue, sigue y sigue. De vez en cuando le salen bien. Una vez cada dos meses. Me lo corroboró un camarero de Bilbao, que solo colecciona las historietas que acaban de forma feliz y sin desdichas.

– ¿Es buena persona Don Celes?

– ¡Muy buena! Es incapaz de hacer daño. A veces tiene que hacerlo, pero pide perdón.

– ¿Por qué gusta tanto a los niños?

– Porque los dibujos les atraen mucho.

– ¿Qué Don Celes le gusta más? ¿El ladrón, mecánico, guardia de silbato, ligón, explorador...?

– Has hecho una lista y podías haber seguido. Me gustan todos porque todos son aprovechables. Don Celes no se viste con un solo uniforme. Puede tener cualquier profesión, la que sea.

– ¿Sigue pensando que es esclavo de Don Celes?

– Él vive tranquilo. Se pasa la vida esperando que le digan lo que tiene que hacer. El esclavo es quien le dibuja. O sea, yo.

– Siendo tan popular, ¿Don Celes piensa por sí mismo?

– El pobre diablo, ¿qué coño va a pensar? Quien tiene que pensar, soy yo. Aunque sí he observado que él tiene una gran fama porque también se meten con él.

– ¿Le han movido alguna vez los celos?

– Qué va. Somos tremendamente amigos. Podría ser mi mejor amigo. Nunca nos hemos hecho sombra. No tenemos problemas. Ni él conmigo ni yo con él. Jamás se me ha ocurrido ponerle la zancadilla para que se rompa las narices. Jamás.

«Sin nada en común»

– ¿Qué tienen en común?

– Creo que nada.

– ¿Por qué?

– Yo invento, creo... Él está como yo ahora, sentado en un butacón, a la espera de escuchar 'venga, levanta, que vamos a hacer la historieta de hoy'.Se levanta, hace lo que le mando y se vuelve a sentar. Yo, en cambio, estoy pensando, pensando y pensando. No vivo tranquilo. Me acusan de que si le maltrato. ¡Y noooo! Él me maltrata a mí.

– ¿Por qué le antepone el don?

– Se le ocurrió al director del periódico donde empecé y se me olvidó preguntarle.

– ¿Vive pegado a la actualidad?

– No. Él va a lo suyo, independientemente de lo que esté de moda, salvo cuando gana el Athletic. Yo solo busco cosas que tengan gracia.

– ¿Su muñeco es inmortal?

– No. El día que yo desaparezca... Podrán publicar unas cuantas tiras, las que sean, porque tengo un depósito. Supongo que saldrán después de que yo no esté. A mí me dará igual, imagino.