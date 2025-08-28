Los entrenadores de un parque marino masturban a una orca y desatan la indignación en Francia El centro ha asegurado que trataban de «reducir» su «tensión sexual»

Rochell De Oro Jueves, 28 de agosto 2025, 19:08

Tras el cierre del parque acuático de Marineland, cerca de Cannes (Francia), los animales que habitaban en las diferentes piscinas poco a poco se han reubicado, aunque todavía quedan algunos esperando un nuevo hogar. Entre ellos dos orcas, Wikie, de 23 años, y su hijo Keijo, de 12, que pasan sus largos días en un estanque mientras la calidad del agua se deteriora.

TideBreakers, asociación defensora de los cetáceos, lleva meses presionando al Gobierno francés para que tome medidas y saque a los animales del parque antes de que sea tarde. La ONG reveló en redes sociales imágenes grabadas con sus drones del interior del zoológico en las que uno de los cuidadores del tanque de las orcas masturba al joven macho, Keijo, mientras el otro lo sujeta en el borde de la piscina.

Desde el parque, aseguran que es una medida que estaría completamente justificada. «Está llegando a la adolescencia y tiene impulsos sexuales cada vez más fuertes», explicó la dirección de Marineland a France Info.

De esta manera, «para evitar la endogamia con su madre, pero también para evitar que se peleen y se hagan daño», se decidió estimular sexualmente al animal con la ayuda de dos trabajadores. Sin embargo, TideBreakers asegura que lejos de buscar aliviar a la orca, podría tratarse de una «práctica de inseminación artificial», según la ONG.

La organización sospecha que el parque acuático estaría vendiendo el esperma a otros países para conseguir su reproducción. Por eso, TideBreakrs continúa ejerciendo un estudio riguroso sobre las condiciones del centro.

Motivo de cierre

El parque cerró sus puertas a principios de este año con motivo de la ley que entró en vigor en 2021, la cual prohibió en Francia los espectáculos de entretenimiento con ballenas, delfines y marsopas, y además estableció una fecha límite estricta de diciembre de 2026 para que Marineland trasladara a sus animales a un lugar seguro, según informa '20minutos'.

El pasado abril, la ministra del ramo, Agnès Pannier-Runacher, presentó una solicitud para trasladar a las dos orcas al Loro Parque de Tenerife y algunos de los delfines al Zoo Aquarium de Madrid. Sin embargo, esto finalmente no ocurrió.

