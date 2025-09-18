Entramos en la cueva de Erlapiku, el último descubrimiento arqueológico en Bizkaia

Julio Arrieta Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:54 Comenta Compartir

La cueva de Erlapiku, descubierta el pasado 26 de junio en Gamiz-Fika, es un hipogeo mixto. Esto es, una cavidad natural retocada por el ser humano para un uso que todavía es un enigma y será objeto de futuras investigaciones. Lo que por ahora se sabe es que alberga unas muestras excepcionales de arte rupestre postpaleolítico, que fueron realizadas en uno o varios momentos de la prehistoria reciente (5000-1000 aC). Las técnicas actuales nos permiten entrar en ella para observarlas sin movernos de nuestra casa.

Erlapiku, descubierta por Juan Carlos López Quintana y Juan Carlos Izagirre, alberga cinco paneles con pinturas, que en total presentan un mínimo de 25 representaciones pictóricas. Como es típico del arte rupestre de este periodo, son figuras muy esquemáticas, siendo la mayor parte representaciones humanas reducidas a su mínima expresión. Varias de las representaciones incluyen solo el cuerpo y los brazos, extendidos o cerrados formando un círculo sobre la cabeza del personaje. Su sentido y significado son un enigma.

Imagen mejorada Foto original

Se aprecia que son antiguas porque en algunos casos hay formaciones de carbonato cálcico que las han cubierto. Otras han sido marcadas, ya en tiempos históricos, con cruces. No todas se aprecian fácilmente y presentan un color desvaído. Las técnicas digitales de tratamiento de imagen permiten apreciarlas mejor.

Imagen tratada Imagen original

Las pinturas están realizadas en dos tonos de rojo y en negro. Es posible que las negras fueran trazadas con carbón vegetal, lo que permitiría datarlas mediante radiocarbono si el material está en las condiciones adecuadas para ello y se puede extraer una cantidad mínima sin dañar las figuras. Esto formará parte de las futuras investigaciones en el yacimiento, que también será excavado.

Imagen original

Las figuras de la cueva de Erlapiku tienen paralelos en algún yacimiento cantábrico como los de Peña Tú (Asturias) y El Castillo (Cantabria), en algunas cuevas alavesas como Socuevas de San Miguel o Las Yurdinas. Aunque los ejemplos más representativos de arte esquemático están Portugal, la Meseta o Andalucía. Erlapiku es «el primer sitio con arte esquemático de Bizkaia y del Cantábrico Oriental», según destaca López Quintana. Además es el «primer hipogeo mixto, es decir, una cueva que proviene de una oquedad natural pero que se trabajó, que se acondicionó para un fin muy concreto, documentado en Bizkaia». Esto es «una gran novedad para conocer cómo fueron esas sociedades de primeros agricultores y ganaderos en la zona».

Créditos VÍDEO E IMÁGENES Diego Garate, Sergio Salazar (Diputación de Bizkaia)