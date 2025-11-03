El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nefróloga Ana Isabel Sánchez Fructuoso, académica electa de Nefrología en la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme). R. C.

Ana Isabel Sánchez Fructuoso

Académica de nefrología
«Hay enfermos renales que todavía no son conscientes de que lo son»

Estrena el sillón de esta especialidad desde la creación en 1734 de la Real Academia de Medicina de España. «Me siento con la responsabilidad de acercar la nefrología a la sociedad»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:16

Ana Isabel Sánchez Fructuoso (Madrid, 62 años) estrenó el pasado 29 de octubre el sillón dedicado a la especialidad de Nefrología en la Real Academia ... Nacional de Medicina de España (Ranme), la primera en hacerlo desde la creación de esta institución en 1734. Jefa de Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesora en la Universidad Complutense, la experta dice que ser la primera persona en ocupar ese puesto en los 291 años de la Ranme le supone «toda una responsabilidad» por acercar la nefrología a la academia «y a todos los estamentos de la sociedad». Más allá de haber roto esos casi tres siglos sin nefrólogos en la Academia, la especialista recuerda que entre los 7 millones de enfermos renales que hay en España no todos son conscientes de ello, por lo que propone cribados mediante analíticas anuales de sangre y orina en pacientes de riesgo.

