La emocionante despedida a una azafata de Iberia en su último vuelo antes de jubilarse

Helena Rodríguez Martes, 30 de septiembre 2025, 10:22 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

Uno de los momentos más emocionantes de la vida laboral de una persona es el momento en el que se jubila. Las horas previas a esa ansiada despedida suelen ser momentos marcados por la emoción de las despedidas de compañeros, dedicatorias y hasta regalos inesperados. Y si no que se lo pregunten a Pilar Sanz, una tripulante de cabina de Iberia que dejaba su puesto tras «muchos años llevando y trayendo gente por todo el mundo». Su hermana ha compartido en su instagram un vídeo de la emotiva despedida que le brindó su tripulación justo antes del despegue del que iba a ser último vuelo como trabajadora de la compañía.

Como en otras tantas rutas, la voz del comandante resuena por los altavoces, aunque su mensaje nada tiene que ver con el habitual resumen de lo que va a ser el vuelo. «Buenas tardes, estimados pasajeros. Permítanme unos instantes para rendir un pequeño homenaje a una gran profesional que se despide de su trabajo como tripulante de Iberia después de una larga y exitosa carrera«. En las imágenes compartidas en redes se puede ver a Pilar que se echa la mano a la cara, entre emocionada y abrumada. «Nuestra compañera dice adiós a una forma de vida, una pasión y una vocación que la han acompañado a lo largo de muchos años, en los que ha demostrado ser una experiencia profesional, comprometida y ejemplar y una brillante compañera para todos los que hemos tenido el privilegio de compartir vuelos con ella», continúa la voz.

Las compañeras de Pilar la rodean y ella, cada vez más emocionada, no puede creerse lo que está pasando. Pero era solo el aperitivo de un discurso conmovedor hasta la lágrima. «Juntos hemos creado una gran familia y hoy, bueno pues nos quedamos un poco huérfanos. Huérfanos pero contentos porque Pilar empieza una nueva etapa, lejos de los aviones que tantas satisfacciones te han dado para comenzar una vida más relajada, más tranquila. Créanme queridos pasajeros, cuando les digo que hoy Iberia dice adiós a una de sus mejores profesionales con una trayectoria intachable. Pero nosotros, la tripulación, perdemos a una compañera insustituible, con un corazón enorme y con una profesionalidad que enamora».

El vídeo, que acumula más de un millón de visitas, sigue subiendo enteros en el termómetro de las emociones. Y la tripulante ya no contiene los sollozos, lo mismo que quienes la rodean, que le pasan un pañuelo para que enjugue las lágrimas ya incontenibles . «Descansa, disfruta de tu nueva vida y acostúmbrate a vivir sin el uniforme, sin horarios, sin trasnochadas, sin madrugar... porque tu trabajo termina hoy, sí, pero tu recuerdo se quedará con nosotros para siempre. Gracias por tus consejos, por tu legado, por tu compañerismo, por ser un referente para todos. También por esa sonrisa y ese carisma que has paseado por medio mundo», se escucha decir al comandante. Con Pilar ya totalmente desarmada y entregada a los sollozos, la voz remata: «Tu nombre queda desde ya grabado con letras de oro en las historia de esta gran compañía y en los corazones de todos los que formamos parte de ella. Te queremos».

La alocución concluye y la agasajada recibe los abrazos de la tripulación. Y, claro, el aplauso de todos los pasajeros que han asistido al emocionante momento. «¡Ha sido precioso!», ha resumido su hermana en el post en el que ha compartido el vídeo.

Temas

Aviones

Iberia

Instagram

Audiencias