Las emocionantes palabras del novio de la golfista asesinada en el homenaje en su universidad

Vestido con traje y corbata, una flor amarilla en la solapa y muy emocionado. Carlos Negrín, el novio de Celia Barquín, la golfista española asesinada el martes en Estados Unidos, fue uno de los que tomó la palabra en el homenaje que la Universidad Estatal de Iowa le dedicó a la deportista cántabra este miércoles por la tarde -madrugada en España-. Velas, las canciones que le gustaban a Celia y una gran foto de ella jugando presidieron el acto. Tras las palabras de sus compañeras, sus amigas y su entrenadora, Christie Martens, Negrín tomó el micrófono.

Entre lágrimas, pero también con sonrisas, recordó la vida de la joven en el centro universitario, cómo se conocieron y los planes de futuro que tenían juntos. «Hablábamos de cómo sería nuestra boda, nuestra casa, el nombre de nuestros hijos. De nuestro futuro», señaló. Aunque se conocían desde hacía años, los jóvenes llevaban saliendo siete meses. Negrín ha sido uno de los sustentos de la familia en Estados Unidos para realizar los trámites que lleven sus restos a casa.

El joven agradeció a los asistentes su presencia y a la entrenadora de Celia el acogimiento en el equipo: «No sabes cuántas puertas abriste a esta joven dama». También tuvo palabras para sus compañeras en el green, que conformaron con la cántabra «un pack indestructible», algo muy importante cuando eres extranjero. «Chicas, sois admirables, un ejemplo a seguir. Es increíble lo feliz que era. Gracias», les dijo.

Una «historia bonita»

Carlos Negrín también es un estudiante español en Estados Unidos. Está matriculado en Ingeniería Aeronáutica. Esa circunstancia facilitó su primer encuentro. «Quiero contaros cómo nos conocimos, es una historia bonita», le dijo a un auditorio que, a pesar de los momentos de emoción, también tuvo instantes para las sonrisas. A todo sus compañeros les contó que en medio de una fiesta recibió la llamada de una chica que le preguntaba si era español. Se presentaron y descubrieron que tenían una amiga en común. «Desde que la conocí me sorprendió que me gustaran tantas cosas de ella. A partir de ese momento, le he ayudado en todo lo que he podido. Ella, a veces, se extrañaba y yo le decía que era porque éramos amigos».

Esa amistad dio un paso más una tarde, camino de un bar al que iban a tomar algo con los amigos. «Me paré y le dije que me gustaba. Ella lo sabía y yo creía que a ella también le gustaba. Me lo confirmó al instante. Fue un momento muy, muy bonito, y en ese rato nos dijimos muchas cosas que no habían sido dichas».

Arropado por la multitud de personas que acudieron a recordar a la joven promesa del golf, Negrín aseguró que, «si Celia pudiera vivir de nuevo», la experiencia de jugar al golf y estudiar en Estados Unidos, «lo haría un millón de veces». «Estos cuatro años han sido sorprendentes para ella», afirmó el chico, que acudió a la vigilia con una flor amarilla. Era su color favorito.

Durante la celebración, a los pies del campanario del campus de Ames, varios compañeros, amigos y profesores tuvieron palabras de recuerdo para la joven. Muchos, entre lágrimas, también dejaron tarjetas de condolencias para la familia Barquín Arozamena y otros tantos también depositaron flores frente a una imagen de la joven jugando a golf, su pasión. Este homenaje ha sido el primero de los actos oficiales que tiene previsto organizar el centro educativo en honor a Barquín.