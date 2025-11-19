ELA urge «cambios estructurales» para hacer frente a la segregación en los colegios Reclama al Gobierno vasco mejorar recursos y ratios y censura las «carencias» de la mesa convocada para afrontar el problema

S. Echeazarra Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:06 | Actualizado 11:12h.

El problema de la segregación del alumnado en los colegios requiere «cambios estructurales» y «mejoras de recursos y ratios». Es la reivindicación que ha trasladado el sindicato ELA, que recalca que corresponde a la mesa de negociación convocada al respecto adoptar medidas y reclama al Gobierno vasco que las «negocie». La central censura esta mesa impulsada por el Ejecutivo autonómico para alcanzar un pacto contra este problema en los centros educativos, ya que considera que en ese marco «no se decidirán los cambios estructurales necesarios».

Se trata de un foro (denominado Escuela excelente para todos) que busca alumbrar, para final de curso, un pacto social contra la segregación escolar que comprometa a más de una cincuentena de agentes educativos y sociales. Inspirado en iniciativas similares de Cataluña, el foro fue inaugurado por el lehendakari en septiembre y viene a dar cumplimiento a la Ley de Educación.

Sin embargo, desde ELA reprochan que el objetivo de este foro es «simular» que se aborda la cuestión pero «sin tomar medidas reales». Carga contra las «carencias» de este foro en cuanto a forma, diagnóstico y contenidos, según ha criticado el sindicato durante una concentración este miércoles a las puertas de la mesa de negociación, frente a la sede del Gobierno de Lakua, en Vitoria.

«Ineficacia»

Desde la central sindical nacionalista, que optó por no formar parte de este espacio de diálogo, reprochan que tomando como base la Ley de Educación aprobada en 2023 y el acuerdo sobre las condiciones laborales del profesorado del 9 de mayo no era posible afrontar la segregación en las aulas. «Se renunció a realizar los cambios de fondo necesarios», así como a «mejorar» los ratios y el número de profesionales necesarios. Esto imposibilita atender «adecuadamente» a los escolares recién llegados. Además, califican de «ineficaces» las medidas para garantizar la gratuidad de todo el proceso educativo.

El sindicato, que se reafirma en su decisión de no formar parte de este foro, demanda al Gobierno vasco que abandone las «mesas infructuosas» y le urge a adoptar los cambios «estructurales» que reclama. También extiende un llamamiento al resto de centrales sindicales y agentes vascos a «abandonar» esta mesa, superar la Ley de Educación e iniciar una «dinámica conjunta» que cuente con el consenso previo de unas reividincaciones «conjuntas».