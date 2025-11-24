El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Javier del Ser, con uno de los siete ordenadores con los que trabaja en su día a día. Luis Ángél Gómez
Javier del Ser | Experto en inteligencia artificial

«Una sola fotografía manipulada con IA puede destrozar una vida»

El ingeniero vasco ha sido incluido en la lista de investigadores más influyentes de la última década, un reconomiento solo por detrás del Nobel

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:10

Javier del Ser (Barakaldo, 1979) se reconoce «curioso, tenaz e hiperactivo». Se levanta todos los días a eso de las cuatro de la mañana y ... se pone a trabajar con uno de los siete ordenadores que tiene. Hace algo más de una semana recibió un correo electrónico que le cogió por sorpresa. Le informaban de que había sido incluido en el Highly Cited Researchers (HCR), la clasificación de investigadores más citados del mundo en la última década. «Pensé que era 'spam'», reconoce.

