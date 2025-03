Meta AI llega a Europa: así cambiará para siempre WhatsApp, Facebook e Instagram con la Inteligencia Artificial

Iñaki Juez Sábado, 22 de marzo 2025, 17:40 Comenta Compartir

Más vale tarde que nunca. Es lo que pensará más de uno tras el anuncio de Meta sobre la próxima llegada de su modelo de Inteligencia Artificial (IA) a los países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, así como Reino Unido. Un aterrizaje que se produce con bastante retraso, puesto que Meta AI ya estaba disponible en algunos mercados desde finales 2023. De esta forma, no necesitaremos recurrir a aplicaciones de terceros, como LuzIA o ChatGPT, para contar con un modelo de IA generativa en Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp.

¿A qué se debe el retraso de Meta AI en Europa de más de un año y medio? Al parecer, Zuckerberg no estaba por la labor de aceptar la nueva regulación sobre Inteligencia Artificial o el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impulsados por Bruselas y que debían acatar todas las tecnológicas, incluidas las extranjeras que quisieran operar en el viejo continente. Se ve que ahora ha cambiado de idea y se suma así a Google, OpenAI o Apple que tiene previsto dotar de IA a sus iPhones, entre otros dispositivos, en abril y que será la última en llegar.

Pero esto ya es historia y por fin podremos disfrutar de MetaAI gratis y perfectamente integrada en sus aplicaciones. ¿Y cómo sabremos que ya está listo para usar en WhatsApp, Facebook e Instagram? Muy fácil, sólo hay que fijarse si nos sale un icono con un circulo azul cuando estemos en ellas. Tras pulsarlo, se nos abrirá una ventana para iniciar una conversación con la IA.

En el caso de los chats grupales, como los de WhatsApp, el asistente no estará presente en la conversación al no ser que le invoquemos. ¿Cómo? Escribiendo @MetaAI. Será en ese momento cuando podamos acceder a él para, por ejemplo, preguntarle cualquier cosa y zanjar la típica discusión entre amigos para saber quién tenía razón, planificar un viaje o buscar un restaurante. Y, como recuerda la compañía estadounidense, su IA no tendrá acceso a los mensajes del grupo para dejar clara la salvaguarda de nuestra privacidad.

Lo que puede hacer la IA de Meta

¿Y para qué sirve Meta AI? Pues, como no podía ser de otra forma, cuenta con funciones que ya hemos visto en otros modelos similares. De esta forma, podemos invocarle para que nos ayude a mejorar la redacción de nuestros mensajes, haciendo que sean, por ejemplo. más profesionales. También son muy interesantes la opciones como traductor de diferentes idiomas y la posibilidad de hacer resúmenes de diferentes documentos, así como destacar los puntos más importantes.

Además de texto, la IA de Meta también es capaz de generar imágenes y editar fotografías. Eso sí, es importante resaltar que AI Studio, como se llamará esta función, llegará a Europa en una fecha aún por determinar, por lo que no podremos acceder a ella en las próximas semanas cuando se realice el esperado despliegue que permitirá que esté presente en un total de 60 países.

«De cara al futuro, nuestra ambición es hacer que los productos de IA sean accesibles a más y más personas en todo el mundo. Estamos entusiasmados por ver cómo esta tecnología dará forma al futuro de las experiencias sociales en Europa», afirma la compañía de Mark Zuckerberg en su nota oficial. Y, al estar perfectamente integrada en las dos redes sociales y la aplicación de mensajería más utilizadas en España, parece lógico que Meta AI esté llamada a convertirse en la IA favorita para la gran mayoría de los dueños de un teléfono móvil.