Carteles anuncian la prohibición de usar el teléfono móvil en una ikastola de Bilbao, una iniciativa promovida por Altxa Burua. Jordi Alemany

«El uso de móviles ha tenido consecuencias graves en la salud mental»

El movimiento Altxa Burua reúne a cientos de familias en Eibar, en su primer congreso

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:27

Comenta

El movimiento de familias Altxa Burua nació hace un par de años en Euskadi ante la preocupación «por los perjuicios que los teléfonos móviles inteligentes ... estaban causando entre los más pequeños», según explican fuentes del colectivo. Alertados por diversos informes a nivel mundial que señalan los riesgos de un consumo abusivo de las pantallas y por su propia experiencia, decidieron organizarse y presionar a todos los niveles. El primer paso fue adoptar un compromiso personal para retrasar hasta los 14 o incluso 16 años la entrega del primer móvil. Pero buscan la complicidad de las instituciones para hacer frente a lo que definen «un problema de salud pública».

