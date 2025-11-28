La UPV/EHU proyecta un«edificio singular» en Zorrozaurre para docencia e innovación El proyecto, valorado en 12,5 millones, acogería un nuevo máster de Ingeniería de Caminos y espacios para formar a trabajadores en activo

Vista general de la isla de Zorrozaurre, donde la UPV/EHU prevé desembarcar con un edificio «vanguardista» en una parcela aún por determinar.

Iñigo Fernández de Lucio Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:42

Detrás del pulso que mantienen la UPV/EHU y el Gobierno vasco por el aumento de la financiación –la Universidad pública recibirá 426 millones el próximo año pero el equipo rectoral reclama 607– se encuentran una serie de necesidades que los responsables académicos consideran «urgentes» para evitar la «parálisis» y la degradación «irreversible». Ahí se enmarcan diversas obras, incrementos salariales, el salto en la digitalización o el aumento del personal técnico. Pero la institución también reclama tener músculo financiero suficiente para acometer una serie de proyectos estratégicos a corto y medio plazo.

En este contexto, el extenso informe de más de 500 páginas que el rector, Joxerramon Bengoetxea presentó la semana pasada en el Parlamento vasco y que ha compartido con la comunidad universitaria concreta los planes de la institución para Zorrozaurre. Ya existen varios proyectos educativos de la mano de las universidades de Mondragón, DigiPen y la Fundación Francesco Morelli. El Departamento de Educación también planea desembarcar en la isla con un colegio público y un centro de FP.

La idea de la Universidad pública por construir un «edificio singular» bautizado como «Laboratorio del Conocimiento y la Sostenibilidad» en una parcela aún por determinar. Una «actuación emblemática» orientada a consolidar Bilbao como «nodo universitario y de innovación del Arco Atlántico». La previsión es que entre en funcionamiento en 2028. La infraestructura, de 3.600 metros cuadrados, alojaría diferentes equipamientos y su puesta en marcha precisaría una inversión de 12,5 millones de euros.

La planta baja contaría con entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados que se destinarían al laboratorio de Construcción Sostenible de la Escuela de Ingeniería, una infraestructura «de vanguardia» cuyo objetivo es dar soporte a un nuevo máster habilitante en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que todavía no existe en Euskadi. Contaría con zonas para ensayos, preparación de muestras, almacenamiento, vestuarios, oficinas...

Más allá de las necesidades funcionales, la institución académica aspira a que este proyecto sea «un referente autonómico y europeo en construcción sostenible», según se lee en el informe, en el que el propio edificio sea un ejemplo de buenas prácticas. Así, la idea es que sea «climáticamente neutro», que incorpore materiales de bajo impacto ambiental –como madera técnica certificada u hormigones con baja huella de carbono– y que priorice «la economía circular, la proximidad y la reducción de residuos». El diseño, además, contemplaría envolventes térmicas de alto rendimiento, iluminación natural, cubiertas ajardinadas y un sistema de ventilación que permita reducir la demanda energética del conjunto. Todo ello convertiría el edificio en un «laboratorio vivo de innovación sostenible».

Formar sanitarios y profesores

Las plantas superiores abarcarían una extensión de 2.000 metros cuadrados y estarían destinadas a la formación a lo largo de la vida, con aulas inteligentes, polivalentes y tecnológicamente avanzadas. La UPV/EHU perderá alumnado a partir de 2028 a consecuencia de la caída de la natalidad. Por ello, la formación a lo largo de la vida es un nicho clave para las universidades.

Es de prever que las oportunidades, en este sentido, lleguen por el actual escenario de transformación digital. El impacto de la inteligencia artificial va a revolucionar –ya lo está haciendo– el mercado laboral, por lo que se antoja imprescindible que la población en activo se vaya reciclando a lo largo de su vida laboral.

Ése sería el objetivo de este espacio, donde se impartirán microcredenciales, cursos, seminarios y programas de actualización profesional en innovación, sostenibilidad, liderazgo digital o igualdad. Este espacio también acogerá formación para personal sanitario y profesorado de todos los niveles educativos del sistema vasco. Además, se prevé contar con una línea específica dirigida al envejecimiento activo y saludable.

La ejecución del proyecto se plantea en tres fases entre 2026 y 2028. La primera sería la redacción del proyecto y su correspondiente tramitación urbanística. La ejecución de la obra y la dotación estructural del inmueble abarcaría como mínimo dos años y el objetivo es que el equipamiento, la digitalización y la puesta en marcha de la infraestructura sea una realidad en 2028. Todas estas actuaciones precisarían una inversión aproximada de 12,5 millones de euros.