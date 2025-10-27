El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del pasado mes de mayo, cuando Bengoetxea y Garai se reunieron con el lehendakari y el consejero Pérez Iglesias. E. C.

La UPV/EHU pide al Gobierno vasco que aumente su financiación un 50% hasta los 607 millones de euros

El equipo rectoral calcula que necesita esa cantidad para cubrir sus necesidades porque «sobrevivir no puede ser un objetivo»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:02

Justo un día antes de que el Gobierno vasco presente su proyecto de Presupuestos, la UPV/EHU ha pedido este lunes elevar la financiación que ... recibe de Lakua en un 50%. El equipo rectoral ha realizado una ronda de consultas internas con el objetivo de cifrar sus «necesidades». Fruto de ese análisis, la institución que lidera Joxerramon Bengoetxea ha anunciado que, según sus cálculos, precisa de 607 millones, una cantidad considerablemente superior a los 402 que ha recibido en 2025. «Sobrevivir no puede ser un objetivo», ha resumido la Universidad en un comunicado.

