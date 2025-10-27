La UPV/EHU pide al Gobierno vasco que aumente su financiación un 50% hasta los 607 millones de euros

Justo un día antes de que el Gobierno vasco presente su proyecto de Presupuestos, la UPV/EHU ha pedido este lunes elevar la financiación que ... recibe de Lakua en un 50%. El equipo rectoral ha realizado una ronda de consultas internas con el objetivo de cifrar sus «necesidades». Fruto de ese análisis, la institución que lidera Joxerramon Bengoetxea ha anunciado que, según sus cálculos, precisa de 607 millones, una cantidad considerablemente superior a los 402 que ha recibido en 2025. «Sobrevivir no puede ser un objetivo», ha resumido la Universidad en un comunicado.

Este año, la UPV/EHU ha contado con un presupuesto de 553 millones. El 73% proviene directamente del Gobierno vasco, precisamente la partida que aspira ahora a incrementar. El resto, unos 150 millones, corresponde a financiación externa, tasas universitarias...

La negociación presupuestaria la encabezan Bengoetxea, la vicerrectora de Bizkaia, Estitxu Garai, y el gerente, Javier Varona. Se han reunido con todos los partidos salvo con Vox para trasladar sus necesidades. Entre los retos más inmediatos, señalan «la transformación digital, el cuidado de las personas, las infraestructuras y la transferencia de la investigación».

A modo de ejemplo, la Universidad asegura que apenas recibe 2 euros por metro cuadrado para mantenimiento; o que, por falta de medios, las notas de Selectividad se incorporan «una a una al sistema». También recuerda que en la última década se ha pasado de ofertar 92 grados a 108 y que se han duplicado los estudiantes de máster.

En cualquier caso, la cifra exigida sigue lejos del objetivo que marca la ley universitaria estatal, que pide invertir el 1% del PIB en las universidades públicas para 2030. En el caso de la UPV/EHU, significaría contar con una aportación del Gobierno vasco de 980 millones de euros.

Salto relevante

El incremento de la financiación pública es una de las grandes prioridades del equipo rectoral. En una entrevista con este periódico poco después de ser elegido en noviembre de 2024, el rector aseguraba que la UPV/EHU no recibía ni la mitad del dinero público que establece la ley. Y que necesita, por ejemplo, para aumentar la dotación del Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios, clave para optimizar las tareas de investigación. También denuncia la Universidad que los fondos públicos para investigación «no han crecido» en los últimos diez años, pese a lo cual se mantiene entre las 400 mejores universidades del mundo, según el prestigioso ranking de Shanghái.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que fue rector de la UPV/EHU, se ha inclinado por incrementar la financiación de la institución académica. Este martes se verá hasta dónde está dispuesto a llegar. La cifra que ha puesto el equipo rectoral sobre la mesa supone un salto de gran relevancia, toda vez que equivale a casi todo el presupuesto con el que el departamento de Pérez Iglesias ha contado para 2025, que ha sido de 612,7 millones.