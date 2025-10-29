La UPV/EHU pide al Gobierno vasco 270 millones de euros más para evitar la «parálisis»

El proyecto de Presupuestos aprobado este martes por el Consejo de Gobierno prevé destinar 337,4 millones de euros a la UPV/EHU. El ... equipo rectoral de la institución académica considera esta cantidad del todo insuficiente y denuncia que llevará a la Universidad a la «parálisis». Por ello, pide 270 millones más hasta alcanzar los 607 para poder hacer frente a sus necesidades más «perentorias» y lograr un impulso hacia la «excelencia». La financiación actual «no responde a las necesidades de nuestra Universidad», ha lamentado el rector, Joxerramon Bengoetxea.

Bengoetxea ha convocado este miércoles una rueda de prensa de urgencia tras conocer este martes el detalle de los Presupuestos. Ha comparecido junto con la vicerrectora de Bizkaia y Comunicación, Estitxu Garai —que le ha acompañado durante la ronda de contactos con el Gobierno y los partidos políticos— y la vicerrectora del campus de Álava, Ixone Fernández de Labastida.

Bengoetxea ha descrito una situación de absoluta «parálisis» en la UPV/EHU de no aumentar la financiación pública, que supone cada año más del 70% de sus ingresos. Los problemas se acumulan en tres frentes. El primero, el capítulo de personal. El rector ha explicado que los sueldos que ofrece la Universidad pública no son competitivos. A modo de ejemplo, ha señalado que un docente de Bachillerato cobra 2.600 euros netos al mes. En cambio, una persona que comience su carrera docente en la Universidad como ayudante doctor cobra 1.900.

«Los salarios distan mucho de los del sector público vasco», ha lamentado. «No son atractivos para atraer personas formadas y a menudo con experiencia internacional», ha añadido el rector, que también asegura que existen «auténticas dificultades» para encontrar docentes en algunas áreas del conocimiento. «La propuesta presupuestaria condena a la precariedad a una gran parte del personal docente, y no sirve para atraer profesorado nuevo a la Universidad», ha subrayado.

También es urgente aumentar la plantilla del personal técnico de administración, gestión y servicios, que se ocupa de los trámites burocráticos y, en general, de que los servicios que ofrece la Universidad se presten de forma adecuada. La Conferencia de Rectores de las Universidades públicas Españolas (CRUE) recomienda que haya un técnico por cada investigador. Pues bien, la proporción en la UPV/EHU es de 1 a 3, lo que provoca que se pierdan proyectos de investigación, según ha asegurado Bengoetxea.

El segundo ámbito en el que la «infrafinanciación» amenaza la viabilidad de la institución es el de las infraestructuras. El equipo rectoral ha detectado una serie de obras urgentes. La biblioteca central del campus de Leioa, por ejemplo, tiene importantes goteras desde hace años, la Facultad de Medicina necesita una remodelación y hay despachos en todos los campus en los que las temperaturas oscilan entre los 13 y los 35 grados, en función de la época del año. Según ha detallado el rector, la UPV/EHU recibe 2 euros por cada metro cuadrado para mantenimiento de infraestructuras cuando necesitaría al menos 30, es decir, 15 veces más.

El tercer campo mencionado por Bengoetxea es el de la digitalización. Ha puesto un ejemplo: las casi 14.000 notas de Selectividad se incorporan al sistema «de una en una», lo que alarga los procesos y abre la puerta a errores humanos.

«Desde hace años»

El Departamento de Ciencia, Universidades e Investigación que lidera el exrector de la UPV/EHU Juan Ignacio Pérez Iglesias contará en 2026 con un presupuesto de 653,4 millones de euros, 40 más que este año. En proporción, es una de las áreas que más crece, en torno a un 6%. La mayor parte del dinero, los mencionados 337,4 millones, irán destinados a la UPV/EHU. La financiación del programa Ikerbasque para la atracción de talento contará con cerca de 28 millones y los programas de apoyo a los centros de investigación de excelencia (BERC) y a los centros de investigación cooperativa (CIC) recibirán 14,4 y 20,7 millones, respectivamente.

Esos 337,4 millones que recibirá la UPV/EHU es la aportación ordinaria del Gobierno vasco. Son 19 millones más que en 2025, pero el rector ha lamentado que apenas llega para cerrar el año sin pérdidas». Lo normal es que la Universidad reciba después una aportación extraordinaria, además de otras partidas que corresponden a contratos-programa y financiación para obras. Todos estos conceptos han sumado este año unos 87 millones.

Los 607 millones que reclama el equipo rectoral es fruto de un análisis interno que se ha realizado a través de un proceso de escucha con miembros de todas las facultades. «Todos nos trasladan estas necesidades», ha abundado Bengoetxea, que considera que la Universidad «arrastra una situación de infrafinanciación desde hace años».

Preguntado acerca de si ve «realista» obtener un incremento como el que reclaman, el rector ha respondido que «nuestra vocación no es gestionar una situación de precariedad», sino impulsar a la institución hacia la «excelencia», y que la cantidad que han establecido implicaría «poder funcionar con normalidad».

En todo caso, la petición se sitúa aún muy lejos de lo que establece la ley universitaria estatal. La LOSU exige que los gobiernos autonómicos destinen el 1% del PIB a las universidades públicas, lo que en el caso de la UPV/EHU implicaría contar con un presupuesto de unos 980 millones de euros.