El rector, Joxerramon Bengoetxea, ha comparecido junto con las vicerrectoras Estitxu Garai e Ixone Fernández de Labastida. Igor Martín

La UPV/EHU pide al Gobierno vasco 270 millones de euros más para evitar la «parálisis»

El rector denuncia que la financiación pública «no responde a las necesidades de nuestra Universidad ni la impulsa a la excelencia»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:20

El proyecto de Presupuestos aprobado este martes por el Consejo de Gobierno prevé destinar 337,4 millones de euros a la UPV/EHU. El ... equipo rectoral de la institución académica considera esta cantidad del todo insuficiente y denuncia que llevará a la Universidad a la «parálisis». Por ello, pide 270 millones más hasta alcanzar los 607 para poder hacer frente a sus necesidades más «perentorias» y lograr un impulso hacia la «excelencia». La financiación actual «no responde a las necesidades de nuestra Universidad», ha lamentado el rector, Joxerramon Bengoetxea.

