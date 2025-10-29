El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tras la pandemia, la Unión Europea financió la modernización de las infraestructuras tecnológicas de las escuelas para reducir la brecha digital. EFE

Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras para videollamadas en las aulas de todas las escuelas públicas

El objetivo es dar un salto adelante en la digitalización del sistema mientras las centrales acusan al Gobierno de querer «controlar» a los docentes

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:44

Comenta

El Departamento de Educación afronta un nuevo incendio en la red pública. Su decisión de instalar cámaras y micrófonos en las aulas de todas las ... escuelas e institutos se ha topado con el rechazo frontal de buena parte de los docentes. Steilas, principal sindicato entre el profesorado, y LAB, mayoritario en el conjunto de la red, acusan a la consejería de actuar de forma «unilateral» y de no informar previamente. La central abertzale asegura incluso que el objetivo del Gobierno es «controlar» a los docentes y ya ha pedido a los claustros que no instalen los dispositivos.

