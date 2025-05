Los sindicatos desconvocan la huelga en la red pública tras acordar un nuevo convenio con Educación

El Departamento de Educación ha alcanzado este viernes un acuerdo con la mayoría sindical de la red pública para renovar el convenio, que llevaba caducado ... desde 2010. El pacto contempla subidas salariales del 7% a lo largo de los próximos tres años, la reducción de la jornada lectiva y un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, entre otros aspectos.

Steilas, LAB, Interinok Taldea, CC OO y UGT han firmado el nuevo convenio, que consta de 87 artículos. ELA, en cambio, se ha quedado fuera del acuerdo. De esta manera, se ha desconvocado la huelga de cinco días que estaban previstos para la próxima semana, que se habrían sumado a las cinco jornadas de paros que ya se han celebrado este curso. También decaen las manifestaciones convocadas para este sábado en las tres capitales vascas.

La fumata blanca ha llegado en torno a las 23.00 horas, tras una larga reunión que ha comenzado a mediodía. A lo largo de la jornada, se han producido varios recesos en los que ambas partes, también en contactos bilaterales, han negociado coma a coma el articulado del texto, que regula las condiciones de los 27.000 docentes de la escuela pública.

Además de la subida salarial, los sindicatos destacan una serie de aspectos del nuevo convenio. Por ejemplo, una reducción de la carga de trabajo. La jornada lectiva pasa como máximo de 23 a 21 horas semanales en Infantil y Primaria y de 18 a 17 a partir del próximo curso. También se ha pactado la incorporación de 800 nuevos docentes para reforzar la enseñanza de euskera con el alumnado recién llegado y el bienestar emocional de los estudiantes. Además, se analizará la «desburocratización» del trabajo docente.

En cuanto al plan de rejuvenecimiento de la plantilla, los trabajadores mayores de 60 años podrán reducir un tercio su jornada y a partir de 65, a la mitad. Podrán acumular hasta 18 meses para retirarse antes de su jubilación. Por otro lado, se recupera el cobro de las vacaciones de verano para los sustitutos, de forma que igualan sus condiciones laborales a las del resto de la plantilla.

Pradales pedía «responsabilidad»

Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, se había dirigido a los sindicatos para pedirles «responsabilidad» y «voluntad para negociar sin líneas rojas». «¿De verdad mejoramos los resultados del alumnado a golpe de huelga, paralizando la educación pública en un momento trascendental del curso?», se ha cuestionado, durante el pleno de control en el Parlamento vasco.

«Pongamos en el centro de la negociación la mejora de la escuela pública vasca y no otros objetivos», ha insistido. «Hasta las ocho de la mañana del lunes es posible el acuerdo. Mejor lograrlo hoy que mañana, pero no va a ser por no intentarlo hasta el último momento», ha añadido, tras pedir una «reflexión» sobre las «consecuencias» de los paros en los estudiantes.

Pradales ha reconocido que el sistema se enfrenta a retos «profundos y complejos». «Nuestro objetivo es mejorar los resultados, nos lo exige la sociedad y nos lo exigimos nosotros mismos», ha afirmado. Y ha citado como ejemplo de consensos los acuerdos alcanzados para renovar los convenios en Haurreskolak, educación especial y personal de cocina y limpieza. También ha mencionado como parte de la hoja de ruta del Gobierno el plan estratégico de la escuela pública, que el departamento lleva meses elaborando y que contempla una inversión en infraestructuras por valor de 750 millones de euros.