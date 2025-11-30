Sindicatos convocan paros y concentraciones esta semana para exigir mayor inversión en la UPV/EHU

Tal y como habían anunciado hace una semana, los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CGT de la UPV/EHU comienzan este lunes una serie de ... paros y concentraciones que se desarrollarán hasta el jueves de esta semana. Los grupos buscan reivindicar una mayor inversión pública para la universidad. Según han informado los convocantes, estas movilizaciones se llevarán a cabo en diferentes ciudades de la comunidad autónoma, alternando entre Leioa, San Sebastián, Vitoria y Bilbao.

Los paros se llevarán a cabo entre las 11.00 y las 12.00 horas, y las concentraciones están programadas para las 11.15 horas. Este lunes, la protesta tendrá lugar en la plaza Mikel Laboa del Campus de Leioa, el martes en la Biblioteca Carlos Santamaría del Campus de San Sebastián, el miércoles frente a la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz, y el jueves concluirán delante de la sede del Gobierno vasco en la Gran Vía de Bilbao.

Bajo la premisa de lo que clasifican como un «infrafinanciación» del centro educativo, los sindicalistas reclaman el aumento del dinero para varias áreas clave para mejorar la calidad de la educación pública. Entre sus demandas destacan «la creación de una plantilla suficiente para cubrir las necesidades del centro, la mejora de las condiciones laborales del personal, el mantenimiento adecuado de infraestructuras y la dotación de recursos a los diferentes departamentos y servicios». También exigen que se garantice «la calidad en la enseñanza, la investigación y la gestión que se ofrece a sus estudiantes y trabajadores», señala un comunicado de LAB.

Además, piden al equipo rectoral que adopte una «actitud firme» en la defensa de la UPV/EHU ante las instituciones competentes, con el fin de obtener la financiación necesaria para asegurar su sostenibilidad y crecimiento. Esta fecha ha sido elegida, precisamente porque en estas semanas se debaten los presupuestos de la CAV del próximo año en el Parlamento Vasco. Los empleados consideran que «aunque para 2026 se prevé un ligero aumento de la financiación, seguirá estando muy lejos de cubrir sus necesidades y de llegar al 1% del PIB marcado como objetivo por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)