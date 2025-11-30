El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los sindicatos exigen un aumento de la inversión pública destinada a la universidad. LAB

Sindicatos convocan paros y concentraciones esta semana para exigir mayor inversión en la UPV/EHU

Las movilizaciones arrancarán mañana y se prolongarán hasta el jueves, entre las 11.00 y las 12.00 horas, alternando en Leioa, San Sebastián, Vitoria y Bilbao

Johana Gil

Johana Gil

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:35

Tal y como habían anunciado hace una semana, los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CGT de la UPV/EHU comienzan este lunes una serie de ... paros y concentraciones que se desarrollarán hasta el jueves de esta semana. Los grupos buscan reivindicar una mayor inversión pública para la universidad. Según han informado los convocantes, estas movilizaciones se llevarán a cabo en diferentes ciudades de la comunidad autónoma, alternando entre Leioa, San Sebastián, Vitoria y Bilbao.

