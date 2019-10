Los sindicatos convocan un mes de huelga en la concertada a partir del 7 de noviembre Los convocantes, esta mañana en el anuncio del paro de un mes. / E. C. Los paros afectarán a 90.000 alumnos, que verán alterado el programa de estudios hasta el 5 de diciembre MARTA FDEZ. VALLEJO Martes, 15 octubre 2019, 11:27

Los sindicatos en lucha en la enseñanza concertada, ELA, LAB, Steilas y CC OO, han anunciado esta mañana una nueva convocatoria de huelgas. Esta vez, un mes seguido desde el 7 de noviembre al 5 de diciembre, «con solución de continuidad» en caso de que sus demandas sigan sin respuesta. «La irresponsabilidad y el inmovilismo de la patronal y de Educación no nos dejan otra alternativa que intensificar la dinámica de huelgas», han argumentado. Según afirman, han pasado cinco meses desde el último paro y no ha habido ningún acercamiento. También han justificado sus medidas de presión asegurando que sus demandas son «básicas y moderadas» y que están siendo «flexibles» en sus planteamientos. A su juicio, las patronales del sector, «no están actuando con la responsabilidad que les corresponde y el departamento de Educación, como máximo responsable de nuestro sistema educativo, tampoco».

Los convocantes no han escatimado en críticas. A las patronales las acusa de plantearles ofertas cercanas a sus demandas y luego retirarlas y de no jugar limpio en las negociaciones. Y al Gobierno vasco dice que «sigue dirigiendo sus actuaciones a lavarse las manos y a a aparentar una actuación en la resolución del conflicto que no es real».

Los paros se suman a las 27 jornadas sin clase en los colegios de iniciativa social, en los que estudian más de 90.000 alumnos, que se registraron durante los dos cursos pasados.

Sólo se ha quedado fuera de las movilizaciones UGT, central minoritaria en el sector que ya en julio decidió no volver a apoyar más huelgas y propuso solicitar la mediación de Trabajo. No respalda los paros hasta que las centrales pidan la intervención del Gobierno vasco en este grave litigio laboral para tratar de encontrar una salida.

La nueva convocatoria de huelgas se produce cuando la negociación entre patronal y sindicatos lleva parada desde el pasado julio y patronal y sindicatos mantienen posturas muy distanciadas. Los trabajadores de los centros de iniciativa social reclaman subidas salariales por encima de las que marca el Gobierno vasco para sus funcionarios docentes, reducción de las cargas de trabajo, avances en la «precaria» situación de los profesionales de educación especial y primer ciclo de Infantil y la regulación de la FP. Piden «recuperar el poder adquisitivo» perdido en los diez años sin convenio. Los sindicatos argumentan que la patronal no les deja «otro camino» que seguir con los paros. «Solo hacen propuestas y avanza el diálogo cuando llevamos a cabo las huelgas», defienden.

Por su parte, Kristau Eskola, patronal mayoritaria, mantiene su postura de los colegios no tienen «capacidad de satisfacer las demandas sindicales de índole económico» si no reciben una mayor financiación pública. Este sector ha reclamado la ayuda al Gobierno vasco en la búsqueda de una «solución» al enfrentamiento que mantienen con las plantillas, en referencia directa al aumento de recursos del sector concertado.

Subidas salariales

Los pasos que ha dado el Departamento de Educación tampoco satisfacen a los representantes de los trabajadores. La consejería de Cristina Uriarte rechaza una intervención directa en el litigio porque considera que se trata de un asunto laboral que corresponde a Trabajo, y también ha descartado un incremento de los recursos al sector, que no sean los destinados a aplicar las subidas salariales de los docentes en la misma proporción que a los funcionarios. Educación sí se ha comprometido a poner en marcha un plan de recolocación de los profesores del sector concertado que se queden sin trabajo por la caída de la natalidad, pero las centrales reclaman que sea la patronal la que incluya esta medida en el futuro acuerdo.

El Gobierno vasco acaba de aprobar una partida de 606 millones de euros para financiar el sector de la enseñanza concertada, que supone un incremento de 27 millones para afrontar la subida salarial de los docentes –un 2,25%–, igual a la de los funcionarios. Sin embargo, para los representantes de las plantillas esa subida no compensa la «pérdida de poder adquisitivo» sufrida durante los diez años en los que no han contado con convenio, por lo que piden que sea mayor. La nueva convocatoria de huelgas se produce, además, pocas semanas después de que LAB haya firmado el acuerdo laboral con las ikastolas.