El Sindicato de Estudiantes rechaza la vuelta a las aulas en Euskadi el 18 de mayo

Si el viernes fueron los sindicatos de profesores los que anunciaron su negativa a volver a las aulas el próximo 18 de mayo si Educación «no garantizaba su salud», ahora son los estudiantes los que muestran su rechazo a este regreso. El Sindicato de Estudiantes ha llamado a no regresar a las clases y apuestan por mantener una huelga indefinida. El plan del Ejecutivo, en este sentido, es que la desescalada educativa en Euskadi arranque por 2º de bachillerato, 1º y 2º de Formación Profesional superior y 2º de FP media y básica. Del mismo modo, los estudiantes de 4º de la ESO, 1º de bachiller y 1º de FP de grado medio lo harían una semana después, el 25 de mayo. También abrirán las escuelas infantiles de 0-1 años.

«Para el PNV nuestra salud y nuestra educación no valen nada. Una de las principales razones que explica que el Gobierno vasco quiera retomar las clases a toda prisa es que sus amigos de la patronal vasca no quieren esperar ni un minuto más para poner todo a producir, mandar a nuestros padres y madres a sus puestos de trabajo, y no gastar ni un céntimo en permisos retribuidos a padres que exijan medidas para la conciliación familiar», ha criticado este sindicato estudiantil en una nota de prensa. Al tiempo, esta organización ha reclamado que se dé por finalizado el curso y que todos los escolares y estudiantes pasen de curso.

Después de las quejas de los profesores, el Gobierno vasco aseguró este sábado que se darán los pasos necesarios para que el regreso a las aulas se dé con totales garantías para la salud. Lo hizo a través de la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Arantxa Tapia envió mensaje tranquilizador a los sindicatos Steilas, ELA, LAB, CC OO y UGT. Señaló, en este sentido, que la circunstancia en la que se retornará a las clases el próximo 18 de mayo será «diferente» a la de finales de marzo y ha asegurado que «hay tiempo para acordar y preparar» la reanudación de la docencia.

En su rueda de prensa conjunta de este sábado con la consejera de Salud, Nekane Murga, Tapia recordó que está previsto que el regreso a las aulas se produzca «paulatinamente» y que se limitará el ámbito presencial «a aquellos cursos que van a ser clave en la vida de los alumnos». En concreto, se ha referido a quienes «van a ir a la Universidad, los que van a transitar de la ESO al Bachiller y la Formación Profesional». «Hay que preparar las aulas y hay que preparar la formación de una manera diferente. Yo creo que hay tiempo y hay manera de hacerlo. Otros sectores lo han hecho», señaló Tapia al referirse al caso de la construcción, la hostelería o los propios funcionarios de Lakua. De la misma manera, se mostró convencida de la voluntad de diálogo de la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte. «Este plan lo presentó hace más de 15 días y me consta que ha estado trabajando con los diferentes agentes y así será también esta semana».