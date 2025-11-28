El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El equipo rectoral quiere «dinamizar» la vida del campus de Leioa. Luis Ángel Gómez

La residencia universitaria de Leioa acogerá a entre 80 y 100 estudiantes

La UPV/EHU también quiere adquirir el edificio del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica de Zamudio

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:28

Uno de los principales proyectos de la UPV/EHU para los próximos años es construir una residencia en el campus de Leioa. El diagnóstico ... de necesidades elaborado por el equipo rectoral cifra en dos millones de euros la elaboración del proyecto. Según el documento, el nuevo alojamiento tendría capacidad para acoger a entre 80 y 100 personas y se ubicaría en terrenos propios de la Universidad.

