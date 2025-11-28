La residencia universitaria de Leioa acogerá a entre 80 y 100 estudiantes

Uno de los principales proyectos de la UPV/EHU para los próximos años es construir una residencia en el campus de Leioa. El diagnóstico ... de necesidades elaborado por el equipo rectoral cifra en dos millones de euros la elaboración del proyecto. Según el documento, el nuevo alojamiento tendría capacidad para acoger a entre 80 y 100 personas y se ubicaría en terrenos propios de la Universidad.

El proyecto está concebido con una perspectiva social. A pesar de que las residencias ya existentes absorben la demanda, la UPV/EHU quiere ofertar alojamientos por debajo del precio de mercado para estudiantes con recursos económicos limitados. También estaría abierta a jóvenes investigadores que vienen a realizar estancias temporales.

Exista otra razón por la que impulsar la residencia. «A pesar de su dinamismo académico y científico, el campus de Leioa carece de una vida residencial estable», señala el informe de necesidades. «La mayoría del estudiantado y del personal se desplaza diariamente desde Bilbao y otros municipios, lo que genera un entorno más funcional que comunitario». Por ello, «incorporar vivienda al campus permitiría reactivar su vida cotidiana, dotándolo de una presencia humana continua, con actividad cultural, asociativa y social más allá del horario lectivo».

Dentro del apartado «autonomía universitaria», el diagnóstico de necesidades considera un «proyecto estratégico propio» adquirir el edificio de Zamudio donde se aloja el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica de Zamudio (CFAA), promovido por la UPV/EHU, la Diputación y el Gobierno vasco. Se trata de un espacio de colaboración entre la Universidad y las empresas punteras del sector. La compra costaría 12,4 millones de euros.

De alquiler

El equipo rectoral quiere «minimizar» la dependencia que supone estar en un edificio alquilado y plantear «nuevas figuras y modelos de gestión que eviten que el CFAA dependa únicamente del compromiso personal de quienes lo impulsan». Además, se prevé aprovechar su ubicación privilegiada en el parque tecnológico para desarrollar proyectos de microcredenciales para formar a trabajadores en activo.

Un tercera idea de gran relevancia es la elaboración de un plan de movilidad para optimizar los desplazamientos entre campus y, sobre todo, el acceso a Leioa. La saturación de las rutas de autobús de línea suponen un verdadero problema en el día a día de los estudiantes y del personal. El equipo rectoral pide 230.000 euros para el estudio.