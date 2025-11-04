El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari Pradales, con el rector Joxerramon Bengoetxea y ell consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias. Irekia

El rector de la UPV/EHU exige «respeto institucional» y pide una reunión urgente con el lehendakari

«Es fundamental que el Gobierno vasco conozca de primera mano las necesidades detalladas y cuantificadas de la universidad», asegura en un comunicado Joxerramon Bengoetxea

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:01

Comenta

La tormenta desatada desde la semana pasada sobre la financiación de la Universidad Pública Vasca ha vivido hoy un nuevo episodio. Y seguramente no el ... último. En un comunicado emitido pasado el mediodía, el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha solicitado «una reunión urgente con el lehendakari Imanol Pradales, junto al consejero de Hacienda y Finanzas Noël d' Anjou y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, con el fin de presentarles en detalle el informe de necesidades que ha elaborado el equipo rectoral».

